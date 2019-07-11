"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго" проводит реконструкцию подстанции 110 кВ "Ока"

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» приступили к реконструкции подстанции (ПС) 110 кВ «Ока», расположенной в г. Рыбное Рязанской области.

Инвестпроект включает в себя поэтапную замену двух силовых трансформаторов с увеличением мощности каждого с 16 МВА до 25 МВА, частичную реконструкцию оборудования подстанции, расширение распределительного устройства 10 кВ. Первый трансформатор энергетики заменят в октябре 2019 года. Завершение работ на энергообъекте запланировано на 2020 год.

ПС «Ока» питает потребителей г. Рыбное, крупные коттеджные поселки «Ходынинские дворики» и «Раменские дворики», центральный офис ведущего российского дистрибьютора канцтоваров «Рельеф-Центр», современный завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» и другие предприятия и социально значимые объекты, расположенные на территории Рыбновского района.

Обновление электрооборудования подстанции позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и даст возможность технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов, в том числе современного распределительного логистического центра для магазинов крупной торговой сети, строящегося в рамках регионального проекта по развитию территории ускоренного роста «Технопарк Рязань».