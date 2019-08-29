"Россети" расставили стратегические приоритеты

В ходе своего выступления на проходящем в Челябинске Всероссийском съезде энергетиков генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский рассказал о ключевых направлениях стратегического развития электросетевого холдинга на ближайшие десять лет.

«На успех и стабильное развитие в долгосрочной перспективе могут рассчитывать только те компании, которые в эпоху распространения цифровых технологий и новых сервисов, меняющих все сферы жизни и экономики, готовы к трансформации своей парадигмы и диверсификации продуктовой линейки для удовлетворения возникающих и перспективных запросов современных потребителей, желающих получать сразу весь комплекс услуг высочайшего качества и с минимальными усилиями для их приобретения. Клиент хочет, чтобы мы сами знали его индивидуальные предпочтения и доставляли ему готовый продукт, соответствующий именно его ожиданиям. Мы обязаны это обеспечить»,- заявил глава энергохолдинга.

Павел Ливинский обозначил три приоритетных направления обновленной стратегии группы «Россети». Во-первых, качественное повышение надежности и доступности электроснабжения потребителей вне зависимости от региона и типа населенного пункта.



Во-вторых, обеспечение технологического развития и цифровой трансформации группы компаний для создания и продвижения дополнительных сервисов, способных увеличить нетарифную выручку до 30% от общего объема и превратить холдинг в мультиплатформенного агрегатора современных востребованных услуг в онлайн и оффлайн.

И третьим приоритетным направлением стратегии обозначено повышение совокупной доходности акционеров, для чего, по словам Павла Ливинского, группа будет ориентироваться на лучшие существующие в предприятиях холдинга практики.

Так, в рамках повышения операционной эффективности средняя производительности труда должна повыситься с нынешних 53 у.е. до 80 у.е. на человека, что уже сейчас наблюдается в отдельных компаниях группы.

В части инвестиционной привлекательности в планах группы компании обеспечить показатель ROIC (рентабельность инвестиционного капитала) на уровне 15%-17%. Такие цифры вполне реальны и на сегодняшний день они демонстрируются компаниями «Россети Волга» и «Россети Центр и Приволжье».

Для сохранения финансовой стабильности ориентир группы «Россети» - соотношение чистый долг/EBIDTA не более 3.