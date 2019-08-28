"Ростелеком" приступил к устранению цифрового неравенства в Акушинском районе Дагестана

«Ростелеком» в Дагестане начал строительство оптоволоконных линий связи в высокогорном Акушинском районе. Работа проводится в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Жители шестнадцати малонаселенных и удаленных сел численностью 250 ­– 500 человек до конца текущего года получат возможность бесплатно пользоваться интернетом через точку доступа Wi-Fi.

Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком»: «Этот проект нацелен на то, чтобы обеспечить каждого жителя страны, региона, села равным доступом к услугам связи. Пока в районе идет базовый этап: прокладка магистральных линий и установка оборудования для доступа в сеть. В дальнейшем мы установим в каждом населенном пункте точки доступа Wi-Fi со 100 метровым радиусом действия. Но этим мы не ограничиваемся. С помощью оптоволоконного кабеля мы можем организовать жителям индивидуальное подключение. Также на базе созданной в рамках программы УЦН телеком-инфраструктуры появится возможность реализовывать другие стратегические проекты, включённые в программу “Цифровая экономика”».

В настоящее время оптоволоконные линии протяженностью около 340 км связисты проложили к 30 населённым пунктам 6 районов республики: Сергокалинского, Хасавюртовского, Хунзахского, Ногайского, Кизилюртовского и Кизлярского. В связи со спецификой ландшафта в горном Дагестане специалисты компании не укладывали оптоволокно в грунт, а крепили воздушными подвесами на линиях электропередач.

В общей сложности в рамках УЦН монтерам «Ростелекома» предстоит охватить современной цифровой связью 309 населенных пунктов Дагестана, среди которых кутаны и фермы. Жители сел получат доступ к беспроводному интернету на скорости не менее 10 Мбит/сек. Всего до конца текущего года «Ростелеком» планирует подключить еще 60 населенных пунктов региона.

Махач Абдулкеримов, глава администрации Акушинского района: «В наших горах создается сеть высокоскоростной связи, которая решает ряд проблем. Во-первых, это намного облегчает жизнь сельчан. Появляется возможность доступа к порталу госуслуг, передачи и получения информации, документов, что особенно актуально для отдаленных сел в осенне-зимний период. И для школьников открываются перспективы в плане образования. Во-вторых, сам “Ростелеком” сегодня выступает уже не просто как оператор связи, но и как провайдер цифровых услуг, поэтому благодаря УЦН у нас теперь есть доступ ко всем современным сервисам».

Полный перечень сёл и деревень, на территории которых установлены точки доступа для оказания универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точки доступа УЦН можно уточнить на портале Федерального агентства связи.

Как подключиться к открытой точке доступа УЦН, пройти идентификацию по смс, звонку или через Портал Госуслуг, можно узнать на региональном сайте «Ростелекома».