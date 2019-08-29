Шведская Vattenfall строит гибридный энергопарк в Нидерландах
 
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За рубежом

Шведская Vattenfall строит гибридный энергопарк в Нидерландах

Шведская Vattenfall строит гибридный энергопарк в Нидерландах

29 августа 2019, 16:40
Рубрика: За рубежом
Метки: Vattenfall
Отрасль: Электроэнергетика 

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Шведская компания Vattenfall планирует строительство в нидерландском заливе Харингвлит в Северном море гибридного энергопарка установленной мощностью 60 МВт. Энергопарк будет объединять солнечные батареи, ветряные турбины и аккумуляторные батареи. Ввод в эксплуатацию намечается на сентябрь 2020 г. Стоимость проекта оценивается в $ 39 (€ 35) млн. Эти инвестиции Vattenfall являются очередным шагом на пути к достижению цели по преобразованию электроэнергетического сектора страны с помощью инновационных технологий.

В настоящий момент ведутся работы по строительству и установке шести ветрогенераторов по 22 МВт каждый. Следующим этапом должно стать строительство СЭС из 124 000 солнечных панелей общей мощностью 38 МВт. Аккумуляторные батареи, поставляемые компанией BMW и имеющие установленную мощность 12 МВт*ч каждая, будут размещены в 12 транспортных контейнерах на площадях, отведенных под СЭС. Ввод дополнительных источников ВИЭ-генерации (ВЭС и СЭС) позволит уменьшить нагрузку в сети, сгладить пики нагрузки, вследствие чего должны повыситься эффективность использования сетевой инфраструктуры и снизиться количество отключений. Кроме того, затраты на подключение к сетям значительно уменьшаются по сравнению с подключением одиночных объектов генерации. По мнению специалистов Vattenfall, гибридные системы генерации позволят снизить стоимость электроэнергии на базе ВИЭ.

Информационно-аналитический ресурс PEi

Компания: АО "СО ЕЭС"

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