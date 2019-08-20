В Тулэнерго завершен первый этап работ по технологическому присоединению электрооборудования ООО "Мираторг-Орел"

В «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» в соответствии с графиком завершены мероприятия, входящие в первый пусковой комплекс по технологическому присоединению энергопринимающих установок предприятия по хранению и переработке овощей ООО «Мираторг-Орел».

В настоящее время выполнены работы по строительству воздушной линии электропередачи (ВЛ) 35 кВ «Ботвиньево – Горбачево» протяженностью 2, 849 км. Установлены - один силовой трансформатор мощностью 6,3 МВА, линейный и шинный разъединители, выключатель, ОПН и ТТ 35 кВ на новой цифровой подстанции 35/10 кВ «Мираторг», обеспечивающей овощехранилище электроэнергией.

Директор «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» Юрий Тимонин, проверив ход работ по строительству нового энергообъекта, особо подчеркнул:

«В нашем регионе продолжают развиваться агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия. Появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественной продукцией местного производства. Мы рады, что можем этому поспособствовать, предоставив все условия для технологического присоединения к электросетям. Уверен, что все запланированные работы будут выполнены качественно и точно в срок».

Напомним, что технологическое присоединение электрооборудования предприятий агропромышленного холдинга планируется осуществить двумя пусковыми комплексами. В Плавском районе будет построена новая цифровая подстанция «Мираторг» с двумя силовыми трансформаторами 35/10 кВ мощностью по 6,3 МВА, а также две линии электропередачи 35 кВ общей протяженностью 6,5 км и ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,6 км.

Стоимость проекта составляет 228,562 млн. рублей (с НДС). Предполагаемый срок завершения работ по второму пусковому комплексу - 2020 год.