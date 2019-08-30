Кабели Clarus AQUA Mark II: медь, теллур, бериллий и патентованные разъемы Spring-Tension

Американский кабельный бренд Clarus, часть компании Tributaries A/V, представил новые версии своих кабелей AQUA, собираемые по индивидуальному заказу вручную в Орландо, штат Флорида. Разработка новинок прошла под руководством известного инженера и обладателя 50 патентов Джей Виктора (Jay Victor), который создавал все аудио-, акустические и силовые кабели Clarus и Tributaries. Кроме того, Джей еще и действующий музыкант (клавишные, бас-гитара).

В семейство AQUA Mark II вошли балансные и небалансные межкомпонентные, а также акустические кабели. Все они имеют многожильную конструкцию, в которой используются три проводника PCOCC со сверхнизким искажением различной формы. Новые кабели AQUA Mark II теперь заделаны с использованием разъемов, изготовленных из меди высокой чистоты с добавлением теллура (TE). Контактные штыри обновленных разъемов RCA и XLR теперь сделаны пустотелыми, что призвано уменьшить вихревые токи. Разъемы XLR-«мама» получили выдвинутый вперед контакт 1 (заземление), что исключит шум при переподключениях.

Заземляющие втулки RCA, штекеры BFA «банан» и XLR-«мамы» изготовлены из бериллиевой (BE) меди военного класса, обладающей повышенной упругостью и обеспечивающей, по данным разработчиков, улучшенный прижим контактных поверхностей.

Для клемм акустического кабеля типа «лопатка» подойдет новый запатентованный фирменный наконечник «Spring-Tension» (ST) — цельная подпружиненная конструкция, обеспечивающая постоянный контакт, не зависящий от возможных вибраций.

Как и во всех продуктах Clarus, кабели AQUA Mark II подвергнуты инструментальному и субъективному тестированию. Появление кабелей Clarus AQUA Mark II в продажу ожидается 1 сентября 2019 года. Рекомендованная стоимость однометрового AQUA Mark II RCA составила 570 долларов, XLR — 960 долларов. Шестифутовый акустический кабель AQUA Mark II с лопатками или разъемами BFA обойдется в 1 820 долларов за пару.

Stereo.ru