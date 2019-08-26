Кировэнерго завершил ремонт ВЛ, питающей электроэнергией южные районы Кировской области

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону сотрудники «Россети Центр и Приволжья Кировэнерго» завершают выполнение программы плановых ремонтов. В частности, в производственном отделении «Южные электрические сети» завершен ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Вятка-Кумены».

За весенне-летний период 2019 года на этой ВЛ выполнен достаточно большой объем работ. На 16 опорах произведено усиление соединения провода в шлейфах. На части линий заменен грозотрос и фарфоровая изоляция на стеклянную с дополнительной установкой аэродинамических изоляторов U120-AD. Кроме того, произведена заделка трещин и сколов на железобетонных опорах. Для сокращения количества отключений по причине воздействия птиц установлены специальные устройства для отпугивания пернатых (сокращенно ПЗУ – птицезащитные устройства).

ВЛ-110 кВ «Вятка-Кумены» – одна из наиболее значимых линий в Кировской области. От нее питаются электрической энергией несколько муниципальных районов в южной части региона.

Всего в течение 2019 года «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проведет капитальный ремонт 136 километров воздушных линий электропередачи 35 и 110 кВ, а также 5839 км распределительных сетей 10 и 0,4 кВ. Энергетики планируют заменить 17 тысяч изоляторов и 1,5 тысячи опор на воздушных линиях. В целом на реализацию ремонтной программы будет направлено 330,6 млн. рублей. Все проводимые мероприятия призваны улучшить качество и надёжность электроснабжения потребителей, снизить число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов.