Модернизация оборудования на "Камском кабеле" продолжается
 
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Модернизация

Модернизация оборудования на "Камском кабеле" продолжается

Выпуск новой продукции и сохранение лидерских позиций на рынке – одна из важнейших задач предприятия. Для этого на «Камском кабеле» активно ведется техперевооружение.  Перемены заметны практически в каждом цехе.

Для увеличения выпуска кабельно-проводниковой продукции запущена вторая линия  для изготовления алюминиевой секторной жилы методом экструзии. Первая линия начала работать год назад. Для установки новой линии  были выполнены фундаменты и бетонные топинговые упрочненные полы, демонтирована перегородка. В настоящее время ремонтные работы уже завершены, а оборудование включено в выполнение производственной программы. Запуск линии прошел успешно.

На крутильных машинах в нескольких цехах установлены  высокоточные измерители сопротивления токопроводящей жилы электрическому току и сечения ТПЖ. В качестве поставщика была выбрана швейцарская компания AESA Cortaillod – один из мировых лидеров по производству высококачественного измерительного оборудования для телекоммуникационных и силовых кабелей. Прибор, встраиваемый непосредственно в линию, позволяет гарантировать качество кабеля по основному параметру и исключает возможный перерасход металла. Соответствие показателей можно в любой момент проверить по всей длине медной или алюминиевой жилы.

Повышение качества выпускаемого кабеля с одновременной экономией сырья делает продукцию ТМ «Камкабель» более конкурентоспособной на рынке. В модернизацию  своего производства, а также исследования и разработки ООО «Камский кабель» инвестирует более 200 млн рублей ежегодно.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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