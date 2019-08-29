Первый резидент ТОСЭР открыл производство на площадке Новоуральска
 
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Инвестиции (проекты)

Первый резидент ТОСЭР открыл производство на площадке Новоуральска

Первый резидент ТОСЭР открыл производство на площадке Новоуральска

30 августа 2019, 17:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР НОВОУРАЛЬСК

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ООО «Уральский завод капитального ремонта» стало первым предприятием территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске. Решение о присвоении статуса было принято специальной комиссией управляющей компании АО «Атом-ТОР» после рассмотрения бизнес-плана предприятия.

Основная деятельность резидента – капитальный, текущий и аварийный ремонт станков, прессов, листогибочного и другого общепромышленного оборудования, в ближайших планах – ремонт и обслуживание оборудования и инженерных сетей. Объем инвестиций, который учредитель – ООО «ПромСтанкоГрупп» – готов вложить в развитие производства в течение трех лет, составляет более 24 млн рублей. Средства будут направлены, прежде всего, на приобретение необходимого оборудования, оснастки.

Разместился Уральский завод капитального ремонта на площадях ООО «АМК-УЭХК», заняв около 500 кв. метров. Сегодня ведется работа по оснащению подъемными механизмами и другим необходимым оборудованием еще одного помещения площадью 600 кв. метров.

По словам генерального директора предприятия Руслана Файза, большое преимущество завода – оказание услуг по ремонту оборудования в комплексе на собственных площадях и на территории заказчика. Сегодня предприятие активно оказывает услуги, как по заключенным договорам, так и по поиску новых заказчиков.

«На данный момент действуют контракты по обслуживанию и ремонту станков с крупными предприятиями Свердловской области. Выходим на заключение договоров по капремонту, в частности с нефтяными предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа», – отметил он.

Отдельный вопрос для руководства предприятия – подбор персонала. До конца сентября 2019 года численность завода должна достичь 40 человек, в перспективе трех лет – минимум 68.

«Ставку делаем на жителей Новоуральска: инженеров-электронщиков, наладчиков ЧПУ, механиков. Также нужны слесари-ремонтники, шлифовщики, электрики, сварщики. Мы предлагаем социальный пакет и достойную заработную плату – порядка 40 тысяч рублей», – прокомментировал Руслан Файз.

Как отметил руководитель предприятия, первопричиной получения статуса резидента стали налоговые преференции.

«Это снижение взноса в социальные фонды с 30% до 7,6%», – пояснил Р. Файз. - Действуют налоговые льготы на прибыль: в течение 5 лет в федеральный бюджет 0%, в региональный – не более 5%. У нас появляется возможность вкладывать средства в развитие производства и стимулирование работников. Еще один плюс ТОСЭР – свободная таможенная зона. Это позволяет оказывать сервисные услуги зарубежным заказчикам, которые приходят к нам через нашего инвестора».

 

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