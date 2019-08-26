Планово-предупредительный ремонт первого энергоблока Кольской АЭС завершен с опережением графика

29 августа блок № 1 Кольской АЭС включен в сеть после окончания регламентных работ. В соответствие с графиком продолжительность планово-предупредительного ремонта должна была составить до 42 суток, но специалисты атомной станции и «Колатомэнергоремонта» смогли завершить его на двое суток раньше.

«В Мурманской области приближается начало отопительного сезона, когда потребление электрической энергии резко возрастает. С учетом того, что Кольская АЭС вырабатывает в регионе около 60 % электроэнергии, проведение качественной ремонтной кампании позволяет уверенно проходить периоды пиковых нагрузок», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Обслуживание реакторной установки проводилось с полной выгрузкой ядерного топлива. При этом осуществлялся контроль состояния основного металла и сварных соединений трубопроводов. Также в процессе планово-предупредительного ремонта обновлен целый комплекс оборудования, в том числе модернизирован автоматический регулятор мощности реактора.

На данный момент нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 920 МВт, в работе находятся энергоблоки №№ 1,3,4 атомной станции, на блоке №2 – продолжается масштабная модернизация для продления срока его эксплуатации.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции и в 30-километровой зоне наблюдения составляет 0,07 мкЗв/час и не отличается от естественного природного фона.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru