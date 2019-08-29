Предприняты дальнейшие шаги по интеграции энергосистем Украины и ЕС

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30 августа 2019, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОСОЮЗ, УКРАИНА, УКРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
9 августа 2019 г. министр энергетики и угольной промышленности Украины И.С. Насалик подписал приказ «Об утверждении протокола заседания комиссии по вопросам проведения конкурса на назначение частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства в отношении проекта «Энергетический мост "Украина-Европейский союз"» о назначении победителя конкурса». Соответственно, энергомост должен быть построен частным инвестором – компанией Ukraine Power Bridge Company Limited на основе государственно-частного партнерства, согласно протоколу об определении победителя конкурса.
По завершении проекта электроэнергия, произведенная вторым энергоблоком Хмельницкой АЭС, будет продаваться одной частной компании по заранее определенной цене для дальнейшего экспорта в страны ЕС в течение последующих 20 лет.
Вместе с тем, эксперты ГП «НЭК «Укрэнерго» высказались об экономической нецелесообразности в текущих условиях расширения острова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста Украина-ЕС. По их оценке, в случае успешной реализации проекта энергорынок Украины останется изолированным от европейского и не обеспечит условий для свободной конкуренции, открывая единственную возможность – экспорт в Польшу электроэнергии второго энергоблока Хмельницкой АЭС установленной мощностью 1000 МВт по ВЛ 750 кВ Хмельницкая АЭС – Жешув посредством одной частной компании. Кроме того, отмечены недостатки проекта:
Официальный сайт ГП «НЭК «Укрэнерго»