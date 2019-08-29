Предприняты дальнейшие шаги по интеграции энергосистем Украины и ЕС

9 августа 2019 г. министр энергетики и угольной промышленности Украины И.С. Насалик подписал приказ «Об утверждении протокола заседания комиссии по вопросам проведения конкурса на назначение частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства в отношении проекта «Энергетический мост "Украина-Европейский союз"» о назначении победителя конкурса». Соответственно, энергомост должен быть построен частным инвестором – компанией Ukraine Power Bridge Company Limited на основе государственно-частного партнерства, согласно протоколу об определении победителя конкурса.

По завершении проекта электроэнергия, произведенная вторым энергоблоком Хмельницкой АЭС, будет продаваться одной частной компании по заранее определенной цене для дальнейшего экспорта в страны ЕС в течение последующих 20 лет.

Вместе с тем, эксперты ГП «НЭК «Укрэнерго» высказались об экономической нецелесообразности в текущих условиях расширения острова Бурштынской ТЭС за счет строительства энергомоста Украина-ЕС. По их оценке, в случае успешной реализации проекта энергорынок Украины останется изолированным от европейского и не обеспечит условий для свободной конкуренции, открывая единственную возможность – экспорт в Польшу электроэнергии второго энергоблока Хмельницкой АЭС установленной мощностью 1000 МВт по ВЛ 750 кВ Хмельницкая АЭС – Жешув посредством одной частной компании. Кроме того, отмечены недостатки проекта:

безопасная эксплуатация второго энергоблока Хмельницкой АЭС не доказана с точки зрения самообеспечения и динамической устойчивости;

любая возможность использования электроэнергии второго энергоблока Хмельницкой АЭС для Украины с учетом 20-летнего прямого экспортного контракта теряется, если ГП «НАЭК «Энергоатом» будет продавать 90% электроэнергии на внутреннем рынке по регулируемым предельным ценам: 75% — гарантированному покупателю для нужд населения, еще 15% — для покупки убытков операторов передающих и распределительных сетей (экспорт электроэнергии с других АЭС не рассматривается);

ограничивается выработка электроэнергии энергоблоками Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС для нужд Украины;

непрозрачное ценообразование на электроэнергию, которую частная компания (победитель конкурса) выкупит у ГП «НАЭК «Энергоатом»;

безопасное отделение второго энергоблока Хмельницкой АЭС от ОЭС Украины не исследовалось;

проект не согласован с ENTSO-E и польским системным оператором PSE (системный оператор Польши), отсутствует исследование о его влиянии на работу сетей ENTSO-E.

Официальный сайт ГП «НЭК «Укрэнерго»