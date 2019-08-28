"Россети Московский регион" увеличивают надежность электроснабжения Ленинского и Домодедовского районов Подмосковья

Энергетики «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») продолжают модернизацию питающего центра 110 кВ «Молоково». Реконструкция подстанции является одним из проектов долгосрочной инвестиционной программы компании на юге Подмосковья. Необходимость модернизации питающего центра, введенного в эксплуатацию в 1970 г., обусловлена моральным и физическим износом значительной части основного и вспомогательного оборудования.

В настоящее время в ячейках комплектного распределительного устройства питающего центра ведется замена десяти масляных выключателей типа ВМПП-10 на вакуумные ВБП-10 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей. Ближайшие планы включают подвеску волоконно-оптической линии связи и пусконаладочные работы по автоматизированной системе управления технологическим процессом. Завершение всего комплекса работ намечено на конец 2019 года.

В целом в ходе масштабной реконструкции питающего центра с 2014 года проведены работы по замене высоковольтного оборудования подстанции: трансформаторов тока и напряжения, отделителей, короткозамыкателей и шинных разъединителей обоих трансформаторов, а также линейных разъединителей кабельно-воздушных линий 110 кВ «Пахра-Тураево» и 110 кВ «Яковлево-Тураево» в цепи 110 кВ. Выполнен монтаж оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ. Вместо выработавшего свой срок оборудования установлено современное, отечественного и зарубежного производства, адаптированное к местным климатическим условиям. Оно имеет низкую степень аварийности и большой межремонтный период.

В 2015 году возведено одноэтажное модульное здание общеподстанционного пункта управления, где смонтирована и размещена релейная защита и автоматика, автоматизированная система управления технологическим процессом.

Как отметил главный инженер Южных электрических сетей Вадим Гладышев, реконструкция питающего центра «Молоково» позволит ввести в эксплуатацию оборудование, отвечающее современным требованиям надежности и управляемости, что, в свою очередь, повысит качество и надежность электроснабжения потребителей Ленинского и Домодедовского районов Подмосковья.