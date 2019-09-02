Активы кубанского банкрота "Промавтоматика" продадут с торгов за ₽264 млн

В 1973 г. на базе краснодарского филиала ВНИИКАнефтегаз было создано специальное проектно-конструкторское бюро «Промавтоматика» (СПКБ «Промавтоматика»). В 1986 г. было принято решение о создании краснодарского НПО «Промавтоматика» в составе головной организации СПКБ «Промавтоматика» и Краснодарского опытного завода «Промавтоматика»

Конкурсный управляющий ОАО «Научно-производственное объединение «Промавтоматика» выставил на торги имущество предприятия. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведения о банкротстве.

На аукционе планируется одним лотом продать 3335 наименований, которые характеризуются как товарно-материальные ценности для создания систем автоматизации и связи на объектах Ванкоровского нефтегазового месторождения (принадлежит нефтяной компании «Роснефть»). Среди реализуемого имущества — кабели, а также различное электрооборудование. Начальная стоимость лота — 264,68 млн рублей, торги состоятся 10 октября 2019 года.



ОАО НПО «Проматоматика» зарегистрировано в Краснодаре в 2002 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Последний раз предприятие приносило выручку в 2016 году — 4,8 млн рублей. За этот же период убыток составил 149 млн рублей. Еще год спустя он увеличился до 395,6 млн рублей. В настоящее время компания находится в стадии ликвидации. Владельцами компании числятся Александр Липко, Алексей Ушенин и Илья Коновалов.

Чем известно НПО «Проматоматика»

НПО «Промавтоматика» занималось созданием средств автоматизации и систем управления различного уровня для установок комплексной подготовки газа, подземных хранилищ и компрессорных станций. По данным официального сайта, компания входит в холдинг «МРКС». Это — группа компаний, включающая предприятия на территории России, Украины и Европы.



Компания существует с 1959 года. За это время было спроектировано и произведено свыше 250 видов средств автоматизации, которые внедрены на газодобывающих промыслах России и СНГ.



Как сообщал РБК Краснодар, октябре 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении предприятия конкурсное производство. Как следует из материалов дела, сумма исковых требования, предъявленных компании, составила 1,7 млрд рублей.



В июне 2017 года конкурсный управляющий организации Виталий Волков подал в суд на бывших топ-менеджеров НПО «Промавтоматика» Александра Орлова и Александра Липко в связи с подозрениями в злоупотреблении и препятствовании конкурсному производству.



В частности, Липко не передал Виталию Волкову документацию компании, что, по мнению управляющего, препятствует ведению конкурсного производства. Кроме того, у Волкова вызвал подозрение иск о признании недействительными сразу 10 сделок с участием НПО «Промавтоматика» на общую сумму 1,12 млрд рублей. Самые крупные из них — цепочки сделок с ОАО «Башнефть-Полюс», ПАО «Сбербанк» на общую сумму 278 млн руб. и сделки зачета с АО «Ванкорнефть» на сумму 551 млн рублей.



По данным Волкова, на момент обращения в суд в реестр требований кредиторов НПО включены требования на сумму 2,26 млрд рублей по основному долгу. При этом суды еще не рассмотрели иски по требованиям кредиторов на 1,16 млрд рублей. На июнь 2017 года стоимость активов фирмы определяли в 1,64 млрд рублей.



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РБК