Какой вопрос вы бы задали руководству СИГРЭ?

Открытый турнир среди кабельщиков
2 сентября 2019, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые коллеги!
Если бы у вас была возможность задать вопрос руководству Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ - о чем бы вы спросили?
7-9 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится совместное заседание Управляющего Комитета и Технического Совета СИГРЭ. Подробнее об участниках совещания по ссылке.
У нас с вами есть уникальная возможность задать вопрос руководителям СИГРЭ.
Свои вопросы вы можете оставить в официальных группах Молодежной секции РНК СИГРЭ ВКонтакте (ссылка) и Facebook (ссылка), а также направить на адрес электронной почты cigre@cigre.ru.
Лучшие вопросы будут размещены на нашем сайте с ответами коллег из СИГРЭ.
С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ.