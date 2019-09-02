Какой вопрос вы бы задали руководству СИГРЭ?

Уважаемые коллеги!

Если бы у вас была возможность задать вопрос руководству Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения СИГРЭ - о чем бы вы спросили?

7-9 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится совместное заседание Управляющего Комитета и Технического Совета СИГРЭ. Подробнее об участниках совещания по ссылке.

У нас с вами есть уникальная возможность задать вопрос руководителям СИГРЭ.

Свои вопросы вы можете оставить в официальных группах Молодежной секции РНК СИГРЭ ВКонтакте (ссылка) и Facebook (ссылка), а также направить на адрес электронной почты cigre@cigre.ru.

Лучшие вопросы будут размещены на нашем сайте с ответами коллег из СИГРЭ.

С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ.