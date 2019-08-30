Кировэнерго реконструирует электрические сети в Советском районе Кировской области

В Кировском филиале «Россети Центр и Приволжье» в самом разгаре работы по реконструкции распределительных сетей. В частности, в производственном отделении «Яранские электрические сети» завершается модернизация ВЛ-10 кВ (фидер №4), идущей от подстанции 35 кВ «Заречная».

Протяженность линии по трассе – 13,3 километров. От нее запитана деревня Прозорово Советского района Кировской области, в которой проживают порядка 90 человек. ВЛ, построенная в 1976 году, частично проходит по лесным массивам. Чтобы исключить случаи отключения электрической энергии из-за падения веток и деревьев на провода энергетики производят замену неизолированного провода на изолированный СИП-3. В отличие от традиционного провода, СИПы заключены в изоляцию, что позволяет исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании проводов. Зимой на них образуется меньше гололеда. Как дополнительный плюс: при строительстве воздушных линий с СИП снижается ширина просеки.

Помимо замены неизолированного провода на изолированный, на ВЛ была произведена замена старых деревянных опор на современные железобетонные. Всего установлены 206 опор. Все проводимые работы призваны существенно повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей, снизить число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов.

В целом, финансирование инвестиционной программы филиала в 2019 году составит более 1400 млн рублей (с НДС). Энергетики планируют обеспечить строительство и реконструкцию 250 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввести 49 МВА новых мощностей.