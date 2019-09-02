Проект газопровода через Обскую губу в ЯНАО прошел государственную экспертизу

Проект строительства газопровода через Обскую губу Карского моря на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), разработанный по заказу компании "Газпромнефть-Ямал", получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщается на сайте учреждения в понедельник.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода через Обскую губу для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений Ямальского нефтегазодобывающего кластера. По итогам изучения документации выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность газопровода составит около 115 км, из которых около половины придется на подводную часть. "Сухопутные участки трассы проложат на Ямальском полуострове с 0 по 23 км и на Тазовском полуострове на отрезке 81-114 км", - пояснили в учреждении.

Строительство магистрального газопровода через Обскую губу финансируется за счет средств "Газпромнефть - Ямал". Генеральный подрядчик - "НИПИгазпереработка".

В "Газпром нефти" пояснили ТАСС, что по плану строительство начнется в сентябре 2019 года. Сейчас же в акватории ведутся подготовительные работы, сам объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

"При выборе маршрута трассы газопровода были учтены места расположения зимовальных ям, на всем протяжении они отсутствуют. Подобран безопасный для ихтиофауны период строительства: июль - август. В эти месяцы вся рыба уходит в другие районы Обской губы, - добавили в компании. - Новая газовая инфраструктура позволит "Газпром нефти" получить доступ и перейти к экономически эффективному освоению ресурсной базы южной части полуострова Ямал".

В Главгосэкспертизе России уточнили, что поставки газа будут осуществляться по газотранспортным маршрутам "Ямбург-Тула I" и "Ямбург-Тула II". Планируется, что объемы поставок составят 20,5 млрд куб. м. в год.

ТАСС