Системный оператор и компания "Хевел" реализовали первый в России проект дистанционного управления мощностью СЭС

Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ) совместно с группой компаний «Хевел» 2 сентября 2019 года ввели в промышленную эксплуатацию систему дистанционного управления режимами работы Бурибаевской СЭС из Башкирского РДУ.

Система дистанционного управления СЭС введена в работу после успешного завершения ее опытной эксплуатации с октября 2018 года. Бурибаевская СЭС установленной мощностью 20 МВт стала первой солнечной электростанцией в России, на которой реализован проект дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора.

Реализованный проект позволяет обеспечить дистанционное управление активной и реактивной мощностью электростанции, что увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, а также позволяет осуществлять оперативное обслуживание СЭС без постоянного дежурства оперативного персонала на объекте.

Реализация дистанционного управления режимами работы СЭС, наряду с развитием дистанционного управления оборудованием подстанций, внедрением системы мониторинга запасов устойчивости и вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения, является еще одним реальным шагом к цифровизации энергетики. При увеличении количества и величины мощности электростанций ВИЭ в ЕЭС России значимость дистанционного управления режимами их работы будет возрастать. Цифровизация, в том числе путем реализации таких проектов, становится инструментом для повышения эффективности оперативно-диспетчерского управления. Помимо увеличения скорости реализации управляющих воздействий дистанционное управление также имеет прямой экономический эффект для собственника, так как позволяет перейти от постоянного дежурства оперативного персонала на объекте к обслуживанию оперативно-выездной бригадой.

В рамках реализации проекта дистанционного управления мощностью Бурибаевской СЭС специалистами Системного оператора и «Хевел» был разработан совместный план-график его выполнения, проведены испытания, а также опытная эксплуатация дистанционного управления режимами работы Бурибаевской СЭС из Башкирского РДУ, в ходе которой осуществлялась отладка алгоритмов реализации команд дистанционного управления, устранялись выявленные замечания. Опытная эксплуатация системы проводилась диспетчерами Башкирского РДУ совместно с инженерным и оперативным персоналом электростанции в соответствии с утвержденной программой, предусматривающей операции по изменению активной и реактивной мощности СЭС, в том числе с полным прекращением выдачи мощности. Также были проведены испытания с полным отключением Бурибаевской СЭС от сети и последующей подачей напряжения на электростанцию для проверки автоматического включения в работу инверторов с возобновлением выдачи активной и реактивной мощности в сеть. Кроме того, в ходе реализации проекта формализованы команды для управления генерацией СЭС из диспетчерского центра АО «СО ЕЭС», в результате чего расширен перечень стандартных документируемых диспетчерских команд с учетом специфики электростанций ВИЭ.

Полученный при осуществлении проекта опыт позволяет распространить использованные технические и организационные решения для реализации дистанционного управления режимами работы других электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.