Юрий Маневич: "Выпускникам МЭИ предстоит решать амбициозные задачи развития энергетики, модернизации энергетического оборудования и импортозамещения"
 
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Встречи

Юрий Маневич: "Выпускникам МЭИ предстоит решать амбициозные задачи развития энергетики, модернизации энергетического оборудования и импортозамещения"

Юрий Маневич: Выпускникам МЭИ предстоит решать амбициозные задачи развития энергетики, модернизации энергетического оборудования и импортозамещения

2 сентября 2019, 17:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго, образование

Минэнерго, образование

Минэнерго, образование

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич посетил Национальный исследовательский университет «МЭИ» и поздравил студентов и преподавателей университета с Днем знаний.

В ходе визита в НИУ «МЭИ» Юрий Маневич осмотрел Центр научно-технической инициативы АСИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», тематические аудитории энергокомпаний Института электроэнергетики и принял участие в торжественном открытии аудитории завода «Изолятор».

Юрий Маневич отметил, что в Университете имеется уникальное оборудование для изучения возобновляемых источников энергии, уникальный комплекс для исследования электроэнергетических систем, единственный в России комплекс по исследованию интеллектуальных электрических сетей, единственная в мире учебная ТЭЦ, построенная еще в 1949 году.

«МЭИ  вот уже 89 лет считается альма-матер отрасли. МЭИ – это воплощение классической инженерной образовательной организации, умело синхронизирующее фундаментальное образование с инновационными методами обучения», - сказал заместитель Министра.

По словам Юрия Маневича, с каждым годом растет интерес к Университету у абитуриентов, востребованность выпускников МЭИ также стабильна.

«Решать амбициозные задачи текущего и перспективного развития энергетики, модернизации энергетического оборудования, импортозамещения, развития возобновляемой и атомной энергетики могут и должны только высококвалифицированные специалисты. Именно такие выходят из стен МЭИ», - подчеркнул заместитель Министра.

Компания: Министерство энергетики РФ

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