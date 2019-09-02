Юрий Маневич: "Выпускникам МЭИ предстоит решать амбициозные задачи развития энергетики, модернизации энергетического оборудования и импортозамещения"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич посетил Национальный исследовательский университет «МЭИ» и поздравил студентов и преподавателей университета с Днем знаний.

В ходе визита в НИУ «МЭИ» Юрий Маневич осмотрел Центр научно-технической инициативы АСИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», тематические аудитории энергокомпаний Института электроэнергетики и принял участие в торжественном открытии аудитории завода «Изолятор».

Юрий Маневич отметил, что в Университете имеется уникальное оборудование для изучения возобновляемых источников энергии, уникальный комплекс для исследования электроэнергетических систем, единственный в России комплекс по исследованию интеллектуальных электрических сетей, единственная в мире учебная ТЭЦ, построенная еще в 1949 году.

«МЭИ вот уже 89 лет считается альма-матер отрасли. МЭИ – это воплощение классической инженерной образовательной организации, умело синхронизирующее фундаментальное образование с инновационными методами обучения», - сказал заместитель Министра.

По словам Юрия Маневича, с каждым годом растет интерес к Университету у абитуриентов, востребованность выпускников МЭИ также стабильна.