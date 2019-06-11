В России утвержден национальный стандарт в области регулирования энергетических объектов на базе ветроэнергетических установок

В России утвержден национальный стандарт в области регулирования энергетических объектов на базе ВЭУ «Электроэнергетика. Распределенная генерация. Технические требования к объектам генерации на базе ветроэнергетических установок». Соответствующий приказ был подписан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Стандарт разработан акционерным обществом «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (АО «ВетроОГК», входит в контур АО «НоваВинд», ГК «Росатом») с привлечением московского отделения АО «НТЦ ЕЭС», инфраструктурных организаций и экспертного сообщества.

Документ устанавливает системные требования не только к ВЭС как к объекту генерации в составе энергосистемы страны, но и к АСУТП ветроэнергетической станции, ее схеме выдачи мощности, длительности работы ветроустановок при различных уровнях напряжения и многое другое.

«До настоящего времени в России не существовало единого документа, содержащего технические требования к ВЭС при их работе в составе электроэнергетических систем. Мы смогли объединить и систематизировать все эти требования в одном документе, что позволит значительно повысить эффективность работы ВЭУ без предъявления избыточных требований для компаний-производителей оборудования и эксплуатирующих организаций», - отметил заместитель генерального директора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС АО «НоваВинд» Егор Гринкевич.

АО «ВетроОГК», как базовая организация подкомитета ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)» и дальше продолжит работу по стандартизации, способствующую развитию возобновляемых источников энергии на территории России.