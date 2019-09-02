Александр Новак: “Россия подтверждает свою готовность развивать сотрудничество с Монголией на основе принципов взаимной выгоды”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Монгольской Народной Республики Халтмагийн Баттулги.

Лидеры России и Монголии обсудили широкий круг двусторонних вопросов и обменялись мнениями по актуальной проблематике отношений, отметил Владимир Путин по итогам переговоров. По его словам, Россия на сегодня является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Монголии.

“В прошлом году объем торговли между нашими странами вырос на 21%, а за 7 месяцев 2019 года - еще на 12%. Мы планируем к реализации новые проекты в сфере инфраструктуры, энергетики, агропрома”, - сказал Владимир Путин.

Президент также особо подчеркнул, что Россия традиционно является ведущим поставщиком энергоресурсов для Монголии.

“Компания “Роснефть” обеспечивает большую часть потребностей страны в нефтепродуктах, а компания “Ротек” помогает модернизировать главную электростанцию Монголии - Улан-Баторскую ТЭЦ-4. Кроме того, “Росатом” рассматривает возможность создания в Монголии Центра ядерной науки и технологий для использования разработок в медицине, сельском хозяйстве и других областях”, - отметил глава Российского государства.

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов, в частности, Соглашение между АО «Росгеология» и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии о сотрудничестве в сфере геологического изучения недр Монголии, а также Меморандум о взаимопонимании между ПАО «Россети» и ООО «Эрдэнэс Монгол».

Эффективное взаимодействие российской и монгольской стороны на сегодня осуществляется по линии Рабочей группы в сфере энергетики в рамках Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отметил Александр Новак по итогам переговоров.

Александр Новак также отметил важную роль российских компаний ПАО “Роснефть” и ПАО “Газпром нефть” как поставщиков нефтепродуктов и авиационного топлива для нужд республики: по итогам 2018 года объем поставок нефти и нефтепродуктов российского производства в Монголию достиг 1,44 млн тонн.

“Осуществляется многолетнее сотрудничество по поставкам электроэнергии из России в центральный и западный регионы Монголии. Это свидетельствует о надежных партнерских отношениях между Россией и Монголией. Экспорт электроэнергии из России в Монголию за 2018 год составил 416 млн кВтч.”, - сказал Александр Новак.

Кроме того, страны ведут активную работу по подготовке к реализации совместных геологоразведочных проектов. По его словам, подписание Соглашения между АО «Росгеология» и Агентством по полезным ископаемым и нефти Монголии создаст фундамент для совместной плодотворной работы на средне- и долгосрочной перспективе в области геологии и недропользования.

Ведется сотрудничество и по линии электроэнергетики. Так, подписанный меморандум между ПАО “Россети” и ООО «Эрдэнэс Монгол» направлено на партнерство в области развития электроэнергетической инфраструктуры, усиления и повышения надежности электроэнергетической системы Монголии.

Говоря о сотрудничестве в атомной сфере, Александр Новак также подчеркнул, что Россия подтверждает свою готовность развивать сотрудничество с Монголией на основе принципов взаимной выгоды и экономической целесообразности.