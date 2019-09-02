Более 300 га трассы ЛЭП расчистили энергетики в горно-лесистой части Кубани и Адыгеи

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт 23 воздушных линий электропередачи с заменой проводов, грозотроса, изоляторов, а также расчистили трассу ЛЭП.

Энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 306 га охранных зон высоковольтных линий электропередачи. Большая часть из них расположена в горно-лесистой части – Майкопском и Апшеронском районах. Расчистка трасс воздушных линий электропередачи направлена на профилактику технологических нарушений в работе энергооборудования в результате стихийных явлений.

Специалисты также заменили около 10 тысяч устаревших изоляторов на современные, обладающие высокой изолирующей способностью, повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды.

На воздушных линиях электропередачи энергетики заменили более 130 км провода и 4,5 км грозотроса. Грозозащитный трос обеспечивает защиту токопроводящих элементов линий электропередачи от прямых ударов молнии.