Энергетики повысили надежность электроснабжения десяти населенных пунктов в Демянском районе

Специалисты «Россети Северо-Запад» в Новгородской области завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи Л-3 10 кВ от ПС 110/10 «Демянск» в Демянском районе. Теперь повысится надежность электроснабжения 600 жителей, проживающих в десяти населенных пунктах. В т.ч. Добросли, Ользи, Аркадово, Старое Сохново, Новое Сохново, Петровское, Костьково, Шумилово, Шумилов Бор, Малый Заход.

Капремонт включал в себя замену 9,9 километров провода на провод большего сечения. Это позволило повысить пропускную способность линии и устойчивость к неблагоприятным погодным явлениям. На протяжении всей линии проведено обследование 544 опор, в т.ч. выполнена выправка 30 опор, заменены 6 линейных разъединителей.

Работы проводились силами сотрудников Демянского РЭС «Новгородэнерго». Стоимость ремонта составила 765 тыс рублей.

Напомним, в этом году Россети Северо-Запада отремонтируют в Новгородской области более двухсот километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. На эти цели компания направила 362 млн рублей.