Главный инженер "Россетей" проверил готовность к ВЭФ-2019

"Рынок должен регулировать себя сам"
3 сентября 2019, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ВЭФ-2019
Отрасль: Электроэнергетика
Заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров в ходе рабочего визита в г. Владивосток проверил готовность электросетевой инфраструктуры к Восточному экономическому форуму, который начнёт свою работу 4 сентября.
В частности, глава производственного блока компании провел проверку подстанции 220 кВ "Русская" - ключевого питающего центра Дальневосточного федерального университета, в котором пройдут основные мероприятия форума.
Кроме того, Майоров проинспектировал систему резервного энергоснабжения, реализованную на кампусе, а также проверил готовность Мобильного ситуационного центра и диспетчерского персонала к оперативным действиям.
В целом, отмечен высокий уровень эксплуатации объектов, хорошее состояние оборудования, готовность персонала к решению поставленных задач. Серьезных замечаний не выявлено.
Позже Андрей Майоров провёл заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения мероприятий Восточного экономического форума.