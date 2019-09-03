На производстве полиметаллов Уралэлектромеди началось проектирование новой кислородной станции
 
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Инвестиции (проекты)

На производстве полиметаллов Уралэлектромеди началось проектирование новой кислородной станции

На производстве полиметаллов Уралэлектромеди началось проектирование новой кислородной станции

3 сентября 2019, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: УГМК, УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
Отрасль: Строительство Металлургия 

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В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) началось проектирование новой кислородной станции. Срок готовности проекта - первый квартал 2020 года.

По мнению главного энергетика филиала Владислава Калинина, новая станция будет установлена взамен существующей и позволит предприятию самостоятельно производить кислород. Реализованный проект полностью сократит затраты филиала на его приобретение.

Сейчас кислород успешно используется для ведения технологического процесса на шахтных печах металлургического цеха, а в перспективе металлурги намерены применить его и в конвертерном отделении. Производительность проектируемой станции составит 3000 кубометров технологического кислорода в час, что закроет собственные нужды филиала и обеспечит сторонних потребителей, например, филиал «Производство сплавов цветных металлов» АО "Уралэлектромедь" в поселке Верх-Нейвинский.

В настоящее время ведется разработка проектной документации специалистами АО «Уралмеханобр». В 2020 году планируется начать строительство здания будущей станции. Срок окупаемости реализованного проекта составит около 4 лет.

"Металлоснабжение и сбыт"

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