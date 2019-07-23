"ССТэнергомонтаж" удостоен Благодарности Губернатора Московской области

Компания «ССТэнергомонтаж» удостоена Благодарности Губернатора Московской области. Награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа Мытищи.

29 августа в МДК «Яуза» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню городского округа Мытищи. Открыла торжественное собрание заместитель председателя Правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная. Она зачитала поздравительный адрес губернатора региона Андрея Воробьева.

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров отметил, что динамичное развитие и позитивные изменения в округе — заслуга общая: «Все наши успехи — это результат нашего совместного труда, каждого из вас и всех вместе взятых».

Среди награжденных в этот день — коллектив компании «ССТэнергомонтаж», который был удостоен Благодарности Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования. Награду получил Роман Зенякин, операционный директор «ССТэнергомонтаж».

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», российский разработчик и поставщик комплексных решений по электрообогреву, теплоизоляции и электротехнике для нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности, входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»). ГК «ССТ», основанная в 1991 году, входит в тройку мировых лидеров по объемам производства нагревательных кабелей и систем электрообогрева. Продукты и решения компании представлены на всей территории России и экспортируются в 60 стран мира.

ГК «ССТ» является одним из системообразующих промышленных предприятий городского округа Мытищи. Реализуемый ГК «ССТ» проект строительства второй очереди административно-производственного комплекса в городе Мытищи вошел в проект Правительства Московской области «Точки роста» по развитию муниципалитетов.