Специалисты "Комиэнерго" отремонтировали 20 км сетей в пяти удаленных населенных пунктах Припечорья

Филиал «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» подготовил к зиме распределительные сети в пяти населенных пунктах Припечорья Усинского района. В селах Мутный Материк и Щельябож, деревнях Захарвань, Денисовка и Праскан энергетики заменили 63 опоры на линиях 0,4 кВ и 32 опоры на линиях 10 кВ, а также 269 изоляторов. На ремонт 20 км сетей энергокомпания направила более 7 млн рублей.

К ремонтным работам энергетики подготовились заранее: так как все населенные пункты труднодоступны – с ними нет круглогодичного транспортного сообщения, материалы завозились в июле баржой по реке. До конца лета работы были выполнены в полном объеме.

Также до конца года специалисты «Комиэнерго» заменят на линиях 10 кВ четыре масляных реклоузера на современные вакуумные. Новое оборудование позволит более оперативно выявлять место повреждения и собирать ремонтные схемы.

Ремонт линий и установка реклоузеров направлены на повышение надежности и качества электроснабжения 2 тысяч жителей Припечорья.