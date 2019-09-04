AI-процессор Huawei успешно протестировали в энергетической отрасли Китая

Инновационный AI-процессор, разработанный Huawei, успешно прошел первое тестирование в энергетической отрасли, позволив увеличить эффективность процесса проверки стабильности сети в 80 раз, сообщило издание China Daily.

Процессоры Kunpeng и Ascend AI, представленные ранее компанией Huawei, были установлены в информационном центре обработки данных энергетического провайдера Shenzhen Power Supply Bureau Co LTD. Вместе с процессорами для полномасштабного тестирования также было установлено сопутствующее программное обеспечение.

"Массовые испытания и тестирование работы решений Huawei в разных сценариях показали устойчивость процессоров и соответствие всем техническим требованиям отрасли", - отметил руководитель центра обработки данных Schenzen Power Supply Bureau Лю Чжининг.

Одна из особенностей решения Huawei - возможность проводить регулярные проверки сети на безопасность и стабильность подачи энергии за более короткий срок. Проверка с помощью новой системы занимает всего два часа, в то время как ранее для выполнения аналогичного объема работ требовалось как минимум 20 дней. Таким образом, внедрение AI позволило увеличить процессную эффективность в 80 раз.

ТАСС