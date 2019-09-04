Александр Новак: "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока напрямую связано с реализацией крупных проектов в сфере ТЭК"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Президиума Государственного совета по вопросу развития Дальнего Востока под Председательством Президента России Владимира Путина.

Глава государства сообщил, что в регионе отмечаются позитивные тенденции.

«Внедряются новаторские управленческие подходы, растёт приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Темпы роста промпроизводства в регионе за последние пять лет – приятно об этом сказать – почти в три раза превышают среднероссийские», - сказал Президент.

По итогам заседания Президиума Госсовета Александр Новак отметил, что опережающее социально-экономическое развитие Дальнего Востока напрямую связано с реализацией в регионе крупных инвестиционных проектов в сфере ТЭК и развитием необходимой энергетической инфраструктуры.

С учетом этого по предложению Минэнерго России Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года (Национальная программа развития Дальнего Востока) дополнена рядом мероприятий, направленных на повышение устойчивого, надежного и доступного энергоснабжения потребителей региона, а также ориентированных на увеличение экспорта российских энергоресурсов в страны АТР.

«В частности документ дополнен такими мерами по развитию Дальнего Востока, как продление до 2028 года механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей региона, реализацией проектов строительства газопроводов «Сила Сибири» и Кысыл-Сыр-84 км, Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса, а также рядом других проектов в нефтяной и угольной отраслях, в сфере электроэнергетики», – пояснил глава Минэнерго России.

В целом, как отметил Александр Новак, все меры и проекты в сфере ТЭК, предусмотренные к реализации в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока, синхронизированы со стратегическими отраслевыми документами в сфере ТЭК и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., и будут способствовать дальнейшему поступательному развитию такого стратегически важного региона, как Дальний Восток.