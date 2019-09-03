Австралийский AEMO прогнозирует возможность недопоставок электроэнергии

Австралийский AEMO, совмещающий функции оператора национального рынка и системного оператора восточной и южной энергосистем страны, опубликовал очередной ежегодный доклад о перспективах развития электроэнергетики (Electricity Statement of Opportunities, ESOO 2019) на период до 2028-2029 г.

В докладе, в частности, отмечается высокий риск недопоставок электроэнергии (unserved energy, USE) и сброса нагрузки в ближайшие 10 лет. АЕМО указывает на необходимость дополнительных резервов мощности в предстоящий летний пик нагрузок 2019-2020 гг. в условиях снижения надежности стареющих ТЭС. В штате Виктория вероятны серьезные проблемы с энергоснабжением, если внеплановый вывод из работы энергоблоков двух крупных электростанций – блока Loy Yang А2 500 МВт на угольной ТЭС Loy Yang и блока Mortlake 2 на 259 МВт на газовой ТЭС Mortlake– продлится до лета.

После 2020 г. на надежность энергоснабжения также повлияет поэтапное закрытие угольной ТЭС Liddell в штате Новый Южный Уэльс. Планируется, что один блок будет закрыт в апреле 2022 г., а остальные – в течение 2023-2024 гг. Вместе с тем, как ожидается, в ближайшие три года должны быть введены в эксплуатацию почти 5 ГВт новых мощностей и проведена модернизация действующей традиционной генерации, прежде всего, завершен масштабный проект Snowy 2.0.1*.

Официальный сайт AEMO

* Гидрокомплекс Snowy установленной мощностью 4,1 ГВт построен в 1974 г. в Новом Южном Уэльсе. В состав гидрокомплекса входят 16 крупных плотин, 7 электростанций, 2 насосные станции и система туннелей, трубопроводов и акведуков общей протяженностью 225 км. Snowy обеспечивает электро- и водоснабжение засушливых сельскохозяйственных районов региона. Цель проекта по модернизации комплекса, получившего название Snowy 2.0, является увеличение установленной мощности за счет сооружения ГАЭС 2 ГВт в турбинном режиме. Модернизация необходима для поддержания надежности энергоснабжения в стране в связи с закрытием стареющих угольных ТЭС. Завершение работ по проекту намечено на 2024 г.