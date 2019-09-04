Команда RusCable летит в Самару. Что ждать от форума ЭТМ?

Несколько раз в год крупнейший в России дистрибьютор кабельной и электротехнической продукции компания ЭТМ проводит свой Электротехнический форум в разных городах. В сентябре, уже 5-го числа, мероприятие пройдет в Самаре, куда отправилась и команда RusCable.Ru, чтобы увидеть и рассказать пользователям портала об участниках, обсудить тенденции развития рынка. Форум, разделенный на несколько площадок, является платформой для производителей, которые имеют возможность пообщаться с конечным потребителем напрямую, рассказать о новинках, провести технические семинары.

Кабельная тематика традиционно является одной из ключевых. Завтра в Самаре в Форуме ЭТМ примут участие более 20 кабельных компаний среди которых Угличкабель, Конкорд, Энергокабель, Prysmian, LAPP, АЛЮР и многие другие. По кабельной тематике продет и несколько семинаров и круглых столов. Например, председатель совета директоров завода «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» Дмитрий Пташинский расскажет о том, как не стать жертвой обмана производителей кабельной продукции, а директор по маркетингу торгово-промышленного дома «ПАРИТЕТ» Дмитрий Королев, проведет семинар «Проектные решения огнестойких кабельных линий для систем безопасности».

На Форуме ЭТМ традиционно поднимаются вопросы качества продукции, прозрачных условий работы, антикоррупционной политики в области закупок. Компания является одним из основателей Ассоциации «Честная позиция», поэтому форум является еще и целевой площадкой для решения информационных задач ассоциации. «Честная позиция» и ее отдельные проекты, такие как «Кабель без опасности» и «Соответствие в светотехнике» будут активно обсуждаться в рамках дискуссий.

Тренды на автоматизацию и диджитализацию энергетического сектора на форуме представят компании-лидеры отрасли – АББ и Siemens. Новые решения и разработки в сфере светотехники, автоматизации, СКС, кабеленесущих систем – занимают значительную часть деловой программы. Например завод «Контактор» (бренд группы Legrand), представить свою новую продукцию и проведет технический семинар по большим группам продукции для автоматизации и обеспечения безопасности.

Форум ЭТМ – это интересная площадка, на которой всего за один день проходит множество активностей. Команда портала RusCable.Ru подробно расскажет о мероприятии в своих ближайших релизах. Следите за нашими новостями и обновлениями в социальных сетях, подпишитесь на журнал RusCable Insider Digest и YouTube-шоу RusCable Review, чтобы первыми увидеть эксклюзивные фото и видео материалы портала.

Форум начнется уже завтра и будет проходить всего один день. Регистрация открыта на сайте http://www.electricforum.ru.