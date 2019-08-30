Минпромторг России и Роснефть подписали соглашение о взаимодействии

В рамках Восточного экономического форума - 2019 состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ПАО «НК «Роснефть». Документ подписали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Министр отметил, что данное соглашение расширит области взаимодействия Минпромторга России и ПАО «НК «Роснефть» в целях развития промышленной инфраструктуры Российской Федерации.

Документ позволит улучшить взаимодействие между министерством и компанией, увеличить объем и повысить качество промышленного производства в России

- заявил Денис Мантуров.

Благодаря соглашению, эти цели должны быть достигнуты, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования, поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечению доступа на рынки товаров и услуг, реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности с привлечением торговых представительств Российской Федерации за рубежом.