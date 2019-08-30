Минпромторг России и Роснефть подписали соглашение о взаимодействии

"Рынок должен регулировать себя сам"
4 сентября 2019, 13:40
Рубрика: Контракты
Метки: ВЭФ-2019, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, РОСНЕФТЬ, МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
В рамках Восточного экономического форума - 2019 состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и ПАО «НК «Роснефть». Документ подписали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Министр отметил, что данное соглашение расширит области взаимодействия Минпромторга России и ПАО «НК «Роснефть» в целях развития промышленной инфраструктуры Российской Федерации.
Документ позволит улучшить взаимодействие между министерством и компанией, увеличить объем и повысить качество промышленного производства в России
- заявил Денис Мантуров.
Благодаря соглашению, эти цели должны быть достигнуты, в том числе, путем локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования, поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечению доступа на рынки товаров и услуг, реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности с привлечением торговых представительств Российской Федерации за рубежом.