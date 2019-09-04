ПАО "ФСК ЕЭС" проведет более 130 пробных плавок гололеда на системообразующих ЛЭП 220-500 кВ Юга и Северного Кавказа

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) в преддверии осенне-зимнего периода 2019-2020 годов приступило к проверке технического состояния систем плавок гололеда на линиях электропередачи 220-500 кВ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Реализация запланированных мероприятий позволит успешно бороться с обледенением линий и тросов в период зимнего максимума нагрузок и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.

80% магистральных линий электропередачи Юга и Северного Кавказа подвержены интенсивному гололедообразованию. Под тяжестью льда провода могут обрываться, что создает риски для устойчивой работы энергосистемы.

На ЛЭП в Южном федеральном округе будут проведены 104 пробные плавки гололеда, в Северо-Кавказском федеральном округе – 35. Работоспособность устройств проверят на системообразующих линиях 500 кВ: «Ростовская АЭС – Невинномысск», «Ростовская АЭС – Тихорецк», «Волжская ГЭС – Фроловская». Все мероприятия будут завершены в начале октября.

Ранее пробные плавки гололеда также были выполнены на ЛЭП 330 кВ «Чиркейская ГЭС – Чирюрт №1» в Республике Дагестан, «Владикавказ-500 – Моздок» в Республике Северная Осетия – Алания, а также 220 кВ «Арчеда – Сатаровская» в Волгоградской области и «Адлерская ТЭС – Черноморская» в Краснодарском крае.