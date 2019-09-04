Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин принял участие в работе Восточного экономического форума. Выступая на дискуссии “Восточный вектор развития нефтехимии: проекты, меры поддержки, драйверы развития”, Павел Сорокин рассказал о том, как Минэнерго России видит дальнейшее развитие отрасли переработки нефти и газа.

По словам заместителя Министра, в основе госполитики в этом секторе экономики лежит руководство глобальными векторами развития отрасли.

“Наша основная задача на сегодня - это максимальная монетизация имеющихся запасов, особенно, в части переработки. Мы посчитали, что при использовании той же нафты, сжиженных газов и этана в качестве сырья для нефтехимии вполне возможно достичь увеличения выручки с 1 тонны до 2-2,5 раз”, - отметил Павел Сорокин.

При этом для старта подобных проектов наиболее актуальным и сложным вопросов остается доступность финансирования.

“На данный момент окупаемость этих проектов остается за горизонтом 10 лет. Мы считаем, что государство в силах помочь инвестору за счет корректировки фискальной политики. Сейчас Минэнерго России совместно с Минфином работает над законопроектом по обратному акцизу на этан, совсем скоро законопроект будет готов. Мы рассчитываем, что данная мера позволит повысить доходность крупных проектов по этану с нынешних 10% до 13-14%, что уже достаточно для инвесторов. Мы видим уже как минимум три крупных проекта, которые суммарно могут привлечь, с учетом смежных производств, порядка $25-27 млрд инвестиций в течение следующих 7-8 лет. Параллельно идет работа по углублению переработки сжиженных газов. Это очень большое подспорье по наращиванию ВВП России, и у нас есть полная уверенность, что мы сможем обеспечить адекватные условия ведения бизнеса”, - заключил Павел Сорокин.

В то же время в будущем добыча нефтегазовых ресурсов будет постепенно смещаться в сторону шельфа в условиях измельчания традиционных ресурсов, заметил замглавы Минэнерго России в ходе своего выступления в рамках дискуссии “Шельф России: нужно ли его осваивать?”.

“Именно работа на шельфе может стать драйвером для импортозамещения, разработки НИОКРов - в этом плане, шельф представляет уникальный комплекс новых технологий и новых схем финансирования в том числе”, - добавил Павел Сорокин.

На пути к развитию российского арктического шельфа заместитель главы Минэнерго России выделил несколько необходимых условий для его развития.

“Действующие ставки фондирования под 8-10% не работают. В первую очередь, нам совместно с другими ведомствами нужно проработать новые схемы, которые позволят приблизить стоимость финансирования к конкурентным уровням. С учетом постоянного падения добычи в той же Западной Сибири шельф имеет все возможности стать на замену традиционных регионов уже к 2035 году”, - отметил заместитель Министра.

Для дальнейшего развития шельфового потенциала, по словам Павла Сорокина, необходима скоординированная политика всех профильных ведомств и бизнеса.