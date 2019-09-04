"Русатом Карго", институт KOMERI (Корея) и судоходная компания Sinokor Merchant Marine (Корея) развивают сотрудничество

4 сентября 2019 года во Владивостоке на полях Владивостокского экономического форума – 2019 «Русатом Карго» (дочерняя компания Госкорпорации «Росатом»), научно-исследовательский институт морской техники Кореи KOMERI и южнокорейская судоходная компания Sinokor Merchant Marine подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве в области развития Северного морского транзитного коридора (СМТК).

Подписи под документом поставили генеральный директор «Русатом Карго» А.Н. Неклюдов, президент научно-исследовательского института морской техники Кореи KOMERI Конг Гил Ёнг и исполнительный директор корейской логистическое компании Sinokor Лим Сам Сеоб.

В рамках заключенного соглашения стороны планируют проводить обмен информацией и знаниями для определения потенциальных направлений сотрудничества в области модернизации и проектирования портов на маршруте СМТК, развития морских и фидерных перевозок на маршруте Азия – Европа, повышения энергетической эффективности портовых мощностей и внедрения цифровых технологий управления, что, по мнению сторон, будет способствовать развитию торговли между рынками двух стран.

Для справки:

«Русатом Карго» - предприятие Госкорпорации «Росатом», дочерняя компания АО «Атомэнергопром», созданное в рамках проекта «Логистика». «Русатом Карго» - отраслевой логистический оператор, осуществляющий доставку крупно-габаритных грузов на строящиеся АЭС за рубежом, а также на базе которого ведется организация и развитие международных транзитных морских грузоперевозок по формируемой транспортной магистрали на базе СМТК.

Komeri (Korea marine equipment research institute) - один из ведущих корейских специализированных исследовательских институтов по разработке технологий морской логистики и сертификации.

Sinokor Merchant Marine – ведущая судоходная компания Южной Кореи, входящая в топ 50 крупнейших контейнерных перевозчиков в мире.

Северный морской транзитный коридор – морской маршрут между Европой и Восточной Азией, формируемый для развития транзитного потенциала и географических преимуществ Северного морского пути.