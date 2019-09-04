Денис Мантуров обсудил вопросы развития горнодобывающей промышленности Магаданской области
 
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Денис Мантуров обсудил вопросы развития горнодобывающей промышленности Магаданской области

Денис Мантуров обсудил вопросы развития горнодобывающей промышленности Магаданской области

5 сентября 2019, 17:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития горнодобывающей промышленности области.

Магаданская область, обладая месторождениями со значительными запасами цветных и драгоценных металлов, угля и неметаллических руд, является традиционным горнодобывающим регионом

 - отметил Денис Мантуров.

Достигнув отметки в 37 тонн по золоту по итогам 2018 г., Магаданская область уверенно занимает второе место в России по добыче драгоценных металлов. Рост к уровню 2017 г. составил 12,2%. Основными предприятиями на территории Магаданской области, добывающими золото и серебро, являются: АО «Полиметалл», АО «Сусуманзолото», АО «ЗРК Павлик, АО «Полюс Магадан». Эти компании в 2018 г. показали рост добычи по сравнению с 2017г.

В целях формирования комплексного подхода к развитию отрасли драгоценных металлов Минпромторгом России в этом году разработан проект «Стратегии развития отрасли на период до 2030 года.

– сказал Министр.

Стоит отметить, что в соответствии с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» глобальной целью Стратегии определено «Укрепление позиций на мировом рынке драгоценных металлов» с достижением объема добычи золота на уровне 427 тонн к 2030 г. Тем самым Россия выйдет на позиции второго (после Китая) производителя в мире по данному показателю, опередив Австралию.

Также стороны затронули вопросы реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Приморского», обеспечение финансирования и строительства внешней энергетической инфраструктуры инвестиционного проекта «Баимский ГОК».

Говоря о проекте строительства второй очереди ГОКа «Павлик» с увеличением производственной мощности переработки до 10 млн тонн в год было отмечено что запланирована модернизация существующих производственных мощностей с двукратным увеличением переработки руды с 5 до 10 млн. тонн в год и производства золота с 6,8 до 12 тонн в год. В 2021 г. запланирован выход на проектную мощность по переработке 10 млн. тонн руды в год, производство 12 тонн золота в год».

Стороны затронули вопрос сотрудничества в проектах по развитию добычи полезных ископаемых, диверсификации горнодобывающей промышленности и инвестиционной привлекательности Магаданской области (проекты «Благородные металлы Колымы», «Медь Колымы», «Уголь Колымы»). Правительство Магаданской области и компания «Сан Евразия» подписали соглашение о сотрудничестве и  договорились о взаимовыгодном участии в проектах по развитию добычи полезных ископаемых - золота, серебра, меди, угля, а также диверсификации инвестиционной привлекательности Магаданской области по проектам «Благородные металлы Колымы», «Медь Колымы», «Уголь Колымы». В рамках планируется создание совместной рабочей группы для оценки потенциальных проектов.

Мы обсудили реализацию тех решений, которые приняли здесь, на полях ВЭФ в прошлом году — это касалось месторождений угля и железной руды, в том числе во взаимодействии с промышленными предприятиями Дальнего Востока. Мы говорили о поддержке нашего малого бизнеса в сфере создания Фонда развития промышленности в Магаданской области. Это упростит процедуру получения средств для поддержки предпринимателей и промышленников. Мы заручились такой поддержкой министра

— отметил Сергей Носов.

Также в ходе встречи обсуждались крупные проекты, реализуемые на территории региона и их финансирование. По словам Сергея Носова, в ходе разговора встал вопрос создания «дорожной карты» по реализации промышленной политики на Колыме.

Компания: Минпромторг РФ

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