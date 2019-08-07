Энергетики Ивэнерго готовятся к осенне-зимнему периоду

Ключевое направление подготовки к зиме – реализация мероприятий ремонтной программы. В период с января по август 2019 года сотрудники предприятия отремонтировали 2 080 километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех классов напряжения, заменили 1 087 опор ЛЭП, отремонтировали 536 комплектных трансформаторных подстанций в распределительных сетях 0,4-6-10 кВ. Также за текущий период заменено 9 570 изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ, отремонтировано 218 выключателей и 280 разъединителей. На воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ энергетики заменили 43,56 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

Всего в течение 2019 года энергетики филиала Ивэнерго проведут ремонт 2 400 км воздушных линий электропередачи (ВЛ), отремонтируют 596 ТП в сетях 0,4-6-10 кВ, заменят 1 216 опор ВЛ и более 10 тысяч изоляторов.

По статистике наибольшее количество технологических нарушений в электросетевом комплексе происходит из-за падения деревьев и веток на провода и опоры линий электропередач. Чтобы минимизировать риски отключения электроэнергии специалисты «Ивэнерго» произвели расчистку 1 142 га трасс ВЛ.

К работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок подготовлен автотранспорт и спецтехника предприятия. Для оперативного подключения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций в филиале имеются 38 резервных источников снабжения электрической энергией суммарной мощностью 0,692 МВт.

К возможной ликвидации аварий и нештатных ситуаций готовы 156 аварийно-восстановительных бригад в составе 480 человек и 130 единиц техники, включая высокопроходимую спецтехнику. Сотрудники компании обеспечены всем необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.