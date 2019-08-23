Глава Воронежа Вадим Кстенин и генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский обсудили вопросы развития энергетики областного центра

В администрации Воронежа прошла рабочая встреча главы города Вадима Кстенина и генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Стороны обсудили ход реализации в областном центре проектов Концепции цифровой трансформации, которые будут способствовать его развитию.

– Мы используем все имеющиеся ресурсы, уделяем массу сил, чтобы обеспечивать развитие территорий через развитие энергосетевой инфраструктуры и выполнить все наши обязательства перед населением. Воронеж и Воронежская область для нас – в приоритете, у нас подписано соответствующее соглашение с губернатором региона Александром Гусевым. Мы уже завершаем подготовку сетевого хозяйства в территориях области к функционированию в осенне-зимний период, а в Воронеже до конца года планируем закончить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию новую цифровую подстанцию 110 кВ «Спутник» – на сегодняшний день она самая совершенная из подстанций такого типа. Она будет способствовать развитию территории, поскольку обеспечит мощностью новых потребителей, – рассказал Игорь Маковский.

Вадим Кстенин и Игорь Маковский также обсудили ход реализации комплексной программы «Россети Центр» по созданию и установке в столицах регионов, где ведет деятельность сетевая компания, объектов инфраструктуры, во внешнем облике которых будут воплощены символы истории и региональной идентичности этих территорий.

На данный момент прорабатывается возможность установки на месте одной из существующих в Воронеже опор высоковольтной ЛЭП новой – стилизованной, которая получит интересный исторический облик и сможет стать арт-объектом. Кроме того, руководитель «Россети Центр» рассказал главе Воронежа и о других проектах Концепции, выполняемых компанией в регионе, в том числе о тех, которые в перспективе могут иметь практическое позитивное значение для областного центра.

В свою очередь, Вадим Кстенин поблагодарил Игоря Маковского за большие усилия, которые прикладывает он лично и возглавляемая им компания для развития энергетики.

– Воронежская область – одна из крупнейших в Центральной России, а наш город заслуженно носит статус столицы Черноземья. Уверен, что реализуемые вами в нашем регионе проекты зададут новые стандарты в энергетике, поднимут ее на принципиально новый уровень и в итоге будут способствовать социально-экономическому развитию города Воронежа, созданию комфортной среды проживания для всех его граждан», – подытожил встречу мэр Вадим Кстенин.