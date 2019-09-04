Минкомсвязь России заключила соглашения с первыми резидентами Центра цифрового развития

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключило многосторонние соглашения с крупнейшими компаниями цифровой экономики — первыми резидентами Центра цифрового развития, который создается на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ими стали «Ростелеком», РЖД, «Газпром», «Вертолеты России», МТС, «Росатом», «Росгеология» и «Элемент». Церемония подписания прошла на Восточном экономическом форуме.

Три участника всех восьми соглашений — Минкомсвязь, Минвостокразвития и ДВФУ. От Минкомсвязи подписи под документами поставил министр Константин Носков, от Минвостокразвития — министр Александр Козлов, от ДВФУ — ректор Никита Анисимов.

Центр цифровых технологий (ЦЦР) создается в рамках Инновационного научно-технологического центра ДВФУ. ЦЦР станет дальневосточным ИТ-кластером, который объединит компетенции в области «сквозных» цифровых технологий, информационной безопасности, обработки больших данных, индустрии 4.0, интернета вещей, включая технологии туманных вычислений.

Первыми проектами ЦЦР станут создание киберполигона и центра тестирования программного обеспечения («Ростелеком»), цифровое моделирование процессов сжижения газа, его подводной добычи и развитие робототехники («Газпром»), развитие промышленных и цифровых технологий («Вертолеты России»), создание «цифровых двойников» исследовательских установок («Росатом»), разработка «облака» больших геологических данных, алгоритмов и программных решений для анализа больших данных в области геологии («Росгеология»), создание «цифровых двойников» железнодорожной инфраструктуры и обработка больших данных в интересах кадровых подразделений компании (РЖД), создание Центра коллективного проектирования электронной компонентной базы («Элемент») и создание «цифрового двойника» города Владивосток (МТС). Все восемь проектов представлены на выставочной экспозиции ВЭФ.

Компаниям-резидентам ЦЦР уже выделены площади для размещения проектов на базе ДВФУ. Финансировать реализацию проектов предполагается за счет собственных средств компаний-резидентов с возможностью получения на конкурсной основе мер господдержки в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Планируется упростить резидентам ЦЦР доступ к мерам господдержки и реализовать в рамках центра механизм «одного окна» для ее получения. Уже подготовлен проект соответствующего соглашения Минкомсвязи с рядом институтов развития: «Роснано», «ВЭБ-Инновации», фондом «Сколково», РВК, Фондом развития информационных технологий, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и «Росинфокоминвестом».