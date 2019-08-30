Поздравляем с Юбилеем!

5 сентября 2019 года Главный специалист АО «Завод «Энергокабель» отмечает 80-ти летний Юбилей!

Имя Лепёшкина Виталия Алексеевича занимает почетное место среди тех, кем по праву гордится не только Завод Энергокабель, но и вся кабельная промышленность Российской Федерации.

В честь Юбилея и за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области, Виталий Алексеевич был награжден Почетным знаком и Почетной грамотой Московской областной Думы.

Коллектив АО «Завод «Энергокабель» от всей души желает здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, прекрасного настроения, реализации всех намеченных планов, новых конструктивных идей и мудрых решений! Искренне благодарим за неоценимый вклад в развитие Предприятия.