Поздравляем с Юбилеем!
 
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Мероприятия

Поздравляем с Юбилеем!

Энергокабель, поздравление

5 сентября 2019 года Главный специалист АО «Завод «Энергокабель» отмечает 80-ти летний Юбилей!

Имя Лепёшкина Виталия Алексеевича занимает почетное место среди тех, кем по праву гордится не только Завод Энергокабель, но и вся кабельная промышленность Российской Федерации.

В честь Юбилея и за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области, Виталий Алексеевич был награжден Почетным знаком и Почетной грамотой Московской областной Думы.

Коллектив АО «Завод «Энергокабель» от всей души желает здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, прекрасного настроения, реализации всех намеченных планов, новых конструктивных идей и мудрых решений! Искренне благодарим за неоценимый вклад в развитие Предприятия.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

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