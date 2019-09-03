В НИУ "МЭИ" открылась аудитория завода "Изолятор"

В Московском энергетическом институте в рамках торжественных мероприятий ко Дню знаний состоялось открытие новой учебной аудитории завода «Изолятор» - ведущего научно-технического партнёра РНК СИГРЭ. Просторное светлое помещение, оформленное в фирменном стиле предприятия, оснащено современными интерактивными и мультимедийными средствами, легко трансформируется под разные задачи обучения.

Символическую красную ленту разрезали ректор МЭИ Николай Рогалев, заместитель Министра энергетики Юрий Маневич и руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский.

НИУ «МЭИ» с момента своего основания сотрудничает с заводом «Изолятор», на котором успешно трудятся многие выпускники университета. Созданная предприятием аудитория, поможет получить студентам фундаментальные знания и навыки для дальнейшей работы в электросетевых и электротехнических компаниях, в том числе и на крупнейшем в России электротехническом предприятии ООО «Завод «Изолятор», выпускающем вводы переменного и постоянного тока на напряжение 12–1200 кВ.

Юрий Маневич отметил, что вуз располагает современной материально-технической базой для подготовки специалистов высочайшего уровня, а для проведения научно-исследовательских работ в университете имеется уникальное инновационное оборудование.

«Решать амбициозные задачи текущего и перспективного развития энергетики, модернизации энергетического оборудования, импортозамещения, развития возобновляемой и атомной энергетики могут и должны только высококвалифицированные специалисты. Именно такие кадры выходят из стен НИУ «МЭИ», — подчеркнул заместитель Министра.

Александр Славинский в своем выступлении пожелал студентам МЭИ стремления к знаниям и свершению всех поставленных целей.

«В МЭИ созданы отличные условия для развития личности, для занятий наукой. Созданная аудитория поможет получить студентам фундаментальные знания и навыки в дальнейшей работе, в том числе и на заводе «Изолятор», - отметил руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор».

Директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский отметил: