В НИУ "МЭИ" открылась аудитория завода "Изолятор"

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5 сентября 2019, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗОЛЯТОР
Отрасль: Электроэнергетика
В Московском энергетическом институте в рамках торжественных мероприятий ко Дню знаний состоялось открытие новой учебной аудитории завода «Изолятор» - ведущего научно-технического партнёра РНК СИГРЭ. Просторное светлое помещение, оформленное в фирменном стиле предприятия, оснащено современными интерактивными и мультимедийными средствами, легко трансформируется под разные задачи обучения.
Символическую красную ленту разрезали ректор МЭИ Николай Рогалев, заместитель Министра энергетики Юрий Маневич и руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский.
НИУ «МЭИ» с момента своего основания сотрудничает с заводом «Изолятор», на котором успешно трудятся многие выпускники университета. Созданная предприятием аудитория, поможет получить студентам фундаментальные знания и навыки для дальнейшей работы в электросетевых и электротехнических компаниях, в том числе и на крупнейшем в России электротехническом предприятии ООО «Завод «Изолятор», выпускающем вводы переменного и постоянного тока на напряжение 12–1200 кВ.
Юрий Маневич отметил, что вуз располагает современной материально-технической базой для подготовки специалистов высочайшего уровня, а для проведения научно-исследовательских работ в университете имеется уникальное инновационное оборудование.
«Решать амбициозные задачи текущего и перспективного развития энергетики, модернизации энергетического оборудования, импортозамещения, развития возобновляемой и атомной энергетики могут и должны только высококвалифицированные специалисты. Именно такие кадры выходят из стен НИУ «МЭИ», — подчеркнул заместитель Министра.
Александр Славинский в своем выступлении пожелал студентам МЭИ стремления к знаниям и свершению всех поставленных целей.
«В МЭИ созданы отличные условия для развития личности, для занятий наукой. Созданная аудитория поможет получить студентам фундаментальные знания и навыки в дальнейшей работе, в том числе и на заводе «Изолятор», - отметил руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор».
Директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский отметил:
«Участие энергетических компаний и электротехнических предприятий не только в предоставлении мест для практики и стажировок студентов, но и в развитии материально-технической базы для их обучения стало доброй традицией. Студенты имеют возможность непрерывно осваивать новейшее оборудование, развивая навыки, которые им пригодятся в будущей работе».