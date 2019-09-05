Кабельщики на Форуме электротехники и систем безопасности для профессионалов в Самаре

Вчера в Самаре прошел Форум электротехники и систем безопасности для профессионалов, организованный крупным российским трейдером, компанией ЭТМ. Форум ЭТМ проводится несколько раз в год в разных городах и является площадкой, где поставщики ЭТМ могут встретиться с конечными потребителями региона.

С самого утра на площадке было многолюдно. Многочисленные трансферы привозили людей из Самары и области. Суммарно было более 20 автобусов. Форум условно можно было разделить на выставочную зону и зону презентаций и активностей. Важно, что на этот раз мероприятие проводилось не в выставочных павильонах или гостиничном центре, а на территории недавнего открытого логистического терминала компании ЭТМ. Прямо в здании склада была организована сцена, где проходили различные активности, выставочная зона и несколько презентационных зон. На втором и третьем этаже логистического центра в офисной части здания, также шла насыщенная деловая программа.

Сотрудники портала RusCable.Ru посетили ключевые мероприятия форума по кабельному направлению. Обсуждались вопросы фальсификата на рынке кабельной продукции, прошел круглый стол с представителями компании ЭТМ и отраслевого сообщества. Кроме того, мы взяли несколько интервью и комментариев у представителей кабельных заводов и скоро опубликуем эти материалы на портале.

Суммарно по собственной оценке портала RusCable.Ru – в работе форума приняло участие около 1500 человек, более 80% из которых – представители местных, самарских компаний. Большое мероприятие, которое организовал ЭТМ в собственном логистическом центре – это, безусловно, шаг к информационной открытости и сотрудничеству. Представители поставщиков смогли увидеть, где хранится поставляемая продукция, укрепляя доверие к компании ЭТМ.



Ключевой темой форума, по-традиции, является промоутирование собственных сервисов и B2B-платформы для покупателей и производителей ЭТМ iPro. Практически на всех стендах компаний участников были установлены информационные мониторы с демонстрацией работы системы, на входе раздавались приглашения для работы в сервисе, а значительную часть деловой программы составляли семинары для руководителей и менеджеров местных компаний по использованию системы iPro.

Для участников форума были предусмотрены и развлекательные активности. В течение дня проходил специальный квест, где участники форума могли получить наклейки за ответы на вопросы из истории электротехники, физики, знании продукции различных брендов. Те, кто набрал наибольшее число наклеек и правильных ответов получали призы и подарки от партнеров. Завершился форум официальным розыгрышем подарков на центральной сцене.

Команда RusCable.Ru на протяжении охватила все ключевые моменты мероприятия, поговорила с гостями и представителями отраслевого сообщества и расскажет о форуме ЭТМ изнутри. Следите за нашими анонсами в социальных сетях и смотрите актуальные фотографии. Большой фоторепортаж выйдет в ближайшем, 139 номере журнала RusCable Insider Digest, а часть видеоматериала выйдет в нашем еженедельном youtube-шоу RusCable Review уже в понедельник.

Для Вас работали: Александр Дементьев, Сергей Кузьминов и Сергей Мичкин.

