На Мутновских геотермальных электростанциях АО "Геотерм" завершилась ремонтная кампания

В соответствии с утвержденным графиком ремонтные работы генерирующего оборудования на Мутновской ГеоЭС-1 завершены 18 августа. Верхне-Мутновская ГеоЭС введена в работу 30 августа. В настоящее время Мутновские ГеоЭС несут нагрузку в объеме 45,6 МВт.



В рамках подготовки к ОЗП на Мутновских ГеоЭС проводился плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования, участвующего в производстве электроэнергии. К сентябрю завершены работы по модернизации автоматической системы управления технологическими процессами (АСУТП), с переходом на коррозионностойкое оборудование. Реализация этого проекта позволит не только повысить качество и безотказность процессов управления сложным производственным оборудованием, но и обеспечит соответствие самым современным мировым стандартам.



На объектах геотермального промысла проведены работы по разбурке солевых отложений в стволе геотермальной скважины № 017, выполнен большой объем работ по восстановлению теплоизоляции на трубопроводах транспортировки ПВС (пароводяной смеси) и антикоррозийной защите технологических металлоконструкций. На ремонтную программу в этом году направлено 73 млн. рублей.



На Паужетской ГеоЭС особое внимание было уделено ремонту основного энергетического оборудования. В этом году выполнена антикоррозионная покраска опор ЛЭП-35 кВ «Паужетка-Озерная». С целью увеличения установленной мощности до конца года предстоит выполнить реконструкцию Озерновской ДЭС с вводом двух новых дизель-генераторных установок по 1 МВт и отремонтировать четыре дизель-генератора. Реализация этого проекта позволит значительно повысить надежность энергоснабжения в Озерновском энергоузле.



До наступления зимы также предстоит подготовить автотранспортную технику, провести противоаварийные тренировки, сформировать аварийный запас резервного оборудования, запасных частей и материалов.



В сентябре на станциях начнет работу специальная комиссия, которая проведет комплексную проверку готовности геотермальных электростанций к работе в условиях низких температур. В ходе проверки комиссия должна оценить готовность к ОЗП основного и вспомогательного оборудования ГеоЭС, а также исправность пожарной сигнализации и противопожарного оборудования. Результатом проверки станет оценка готовности станций к работе в осенне-зимний период с вручением Паспорта готовности.