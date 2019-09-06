Первая в Чувашии сейсмологическая сеть оборудована на Чебоксарской ГЭС

На Чебоксарской ГЭС внедрена первая в Чувашии система сейсмического мониторинга для постоянных наблюдений за гидротехническими сооружениями (ГТС) станции и ее водохранилищем. Работу нового оборудования гидроэнергетики показали во время пресс-тура журналистам Чувашии.



Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков сообщил представителям СМИ, что для наблюдения за сейсмическим режимом в ложе Чебоксарского водохранилища в окрестностях гидроузла создана локальная сейсмологическая сеть из четырех сейсмостанций: две расположены в Чувашии (в объектовой пожарной части ПЧ-14 и селе Ямбарусово), две – в Республике Марий Эл (у озера Черного и села Замятино). Каждая станция контролирует сейсмологическую ситуацию в радиусе 60 км от плотины. В автоматическом режиме пять датчиков фиксируют колебания земной коры, а затем передают данные в информационно-обрабатывающий центр Единой геофизической службы Российской академии наук и на Чебоксарскую ГЭС. Таким образом обеспечивается непрерывный контроль геодинамического состояния зоны водохранилища, его влияния на гидротехнические сооружения гидростанции и безопасность ее работы.



Для наблюдения непосредственно за гидротехническими сооружениями создана автоматизированная система сейсмометрического контроля: шесть датчиков установлены непосредственно на плотине и в здании ГЭС. Датчики непрерывно фиксируют данные о частоте собственных колебаний плотины (они есть у любого сооружения, в том числе у ГЭС), воздействии работающего оборудования (например, пусков и остановов гидроагрегатов), пропуска паводковых вод, транспорта при движении по автодорожному мосту, а также любых воздействий, которые могут оказать влияние на безопасность ГТС. В случае обнаружения малейших изменений в состоянии плотины будут оперативно приняты необходимые меры для предупреждения возможных последствий и обеспечения безопасности гидростанции.



Вадим Бардюков особо отметил, что плотины проектируются и строятся с таким расчетом, чтобы выдержать самое сильное из возможных в данной местности землетрясений. Территория, на которой расположены Чебоксарская ГЭС и одноименное водохранилище, не являются сейсмически опасной зоной. Поэтому и гидроузел проектировался без учета сильных сейсмических воздействий. Однако контролирующие органы с каждым годом предъявляют все более жесткие требования к безопасности ГТС. В том числе потому, что крупные реки, как правило, текут вдоль геологических разломов, что требует особого контроля сейсмобезопасности водохранилищ и гидроузлов. Дополнительное обследование сейсмостойкости сооружений Чебоксарской ГЭС, которое провели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники (ВНИИГ) имени Б.Е. Веденеева и Научно- исследовательского института энергетических сооружений (НИИЭС) показало, что гидростанция способна выдержать землетрясение интенсивностью 7 баллов. При этом сама вероятность такого землетрясения - один раз в пять тысяч лет.



О реализации еще одного большого проекта журналистам рассказал начальник службы мониторинга оборудования и ГТС Василий Журавлев. Сейчас на Чебоксарской ГЭС внедряют автоматизированную систему диагностического контроля на гидротехнических сооружениях (АСДК ГТС) с реконструкцией пьезометрической сети. Обновлены все 90 напорных пьезометров в здании машинного зала ГЭС, аналогичная замена идет на земляной плотине. Прежнее оборудование, установленное еще при строительстве гидроузла, хотя и работало исправно, но устарело физически и морально. Новая аппаратура существенно повысит точность и достоверность наблюдений за ГТС. Но самое главное, сейчас все пьезометры объединяют в общую автоматизированную сеть – для оперативного контроля и своевременной диагностики состояния сооружений гидроузла, а также их надежной и безопасной эксплуатации.



Журналисты побывали в потерне (специальной технологической галерее под машинным залом ГЭС), где обустраивают дополнительные измерительные точки с лазерными дальномерами, обновляют датчики для контроля уровней воды, ее температурой, влажностью воздуха и другими показателями наблюдений за состоянием ГТС. Общая длина вновь смонтированных кабельных линий аппаратуры составит почти 23 км, причем их количество и длину удалось значительно сократить за счет использования оптоволоконного кабеля. Вся сеть контрольно-измерительной аппаратуры будет автоматизирована и включена в единую информационно-диагностическую систему с современным программным обеспечением. Таким образом, мониторинг контроля состояния ГТС выйдет на новый уровень безопасности и надежности. Ввести АСДК ГТС в работу планируется в 4 квартале 2019 года.



В реконструкции пьезометрической сети Чебоксарской ГЭС участвуют ведущие гидротехнические и гидроэнергетические научные центры России: проект подготовил «Институт Гидропроект» (генеральный проектировщик гидростанции), полный комплекс работ выполняют специалисты ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.