"Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" продолжает развивать распределительную электросетевую инфраструктуру Владимирской области

За 8 месяцев текущего года энергетиками Владимирэнерго было введено в работу 73 МВА трансформаторной мощности и 301 км линий электропередачи. Инвестиционная программа энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий для технологического присоединения к электросетям.

Для технологического присоединения к сетям новых потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, «Владимирэнерго» ввёл 20 МВА трансформаторной мощности и 213 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано более 88 км распределительных сетей 0,4-10 кВ. При реконструкции неизолированные провода заменяются на более надёжные самонесущие изолированные, деревянные опоры на железобетонные, увеличивается сечение провода, используются более мощные и энергоэффективные трансформаторы.

Выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности Владимирэнерго. Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Таким образом, энергетики вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона.