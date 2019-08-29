Тулэнерго повышает качество электроэнергии

В рамках подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему максимуму нагрузок в «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» осуществляется инспекционный контроль качества электроэнергии.

В ходе этой деятельности персонал отдела метрологии и качества электроэнергии при активном участии производственных участков подтвердил действие 3 сертификатов качества электроэнергии в электрических сетях.

В Тулэнерго проводится периодический мониторинг показателей качества электроэнергии с использованием отечественных приборов типа «Ресурс-UF2» и их модификаций.

С начала текущего года периодический мониторинг был проведен в 707 пунктах мониторинга.

Периодический мониторинг показателей качества электроэнергии позволяет анализировать соответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ и способствует оперативному устранению выявленных отклонений от норм. По результатам мониторинга намечаются и реализуются технические мероприятия, позволяющие обеспечить качество электроэнергии в соответствии с установленными требованиями ГОСТ.

Кроме того, в этом году метрологами Тулэнерго проведена калибровка 2380 единиц средств измерений, в том числе 485 измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Организована поверка 1764 средств измерений, в том числе 15 приборов коммерческого учета электроэнергии, 553 измерительных трансформаторов тока и напряжения, произведена метрологическая аттестация узла измерений объема природного газа, установленного в тепловом узле Богородицкого района электрических сетей.

Напомним, что в «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» уделяют особое внимание качеству поставляемой потребителям электроэнергии и обеспечению надежности электроснабжения. В связи с этим энергетики строго выполняют графики проведения обязательной сертификации электрической энергии с целью своевременного получения и подтверждения сертификатов соответствия качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013.