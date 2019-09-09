ACCIONA построила испытательный центр инновационных модулей для солнечных панелей

Испанская компания ACCIONA создала инновационный испытательный центр на своей солнечной электростанции El Romero Solar, находящейся в Атакамской пустыне (Чили). Как сообщает сайт компании, в центре будут проводиться испытания инновационных фотоэлектрических технологий, призванных повысить эффективность и производительность солнечных электростанций.

С целью формирования эволюции солнечной энергии работа испытательного центра будет сосредоточена на механических и энергетических возможностях технологий на базе теллурида кадмия (CdTe). Сейчас на стадии разработки находятся три вида таких модулей: двухсторонние кристаллические, расщепленные и тонкопленочные. Солнечные модули были произведены JA Solar и First Solar, и будут использоваться различные солнечные трекеры, изготовленные STI Nordland и Soltec.

Испытательный центр, в котором уже установлены две из трех трекерных зон, будет иметь генераторную установку общей мощностью 492 кВт/с (540 кВт), состоящую из 1280 модулей в трех сериях трекеров, подключенных к девяти инверторам. Параллельно процесс испытаний будет фиксировать и другое оборудование, разработчикам интересны такие параметры солнечных панелей как падающее и отраженное солнечное излучение, температура окружающей среды или же температура производства каждого вида фотоэлектрического модуля.

«Наша инновационная деятельность направлена ​​на повышение производительности и срока службы наших возобновляемых солнечных электростанций. Результаты, полученные в Эль-Ромеро, будут исключительно полезны для создания все более эффективных солнечных панелей при меньших затратах», — пояснил Белен Линарес, директор бюро инноваций в компании ACCIONA.

Какие бывают солнечные панели

В отличие от обычных солнечных панелей с фотоэлектрическими элементами на одной стороне, двухсторонние панели имеют элементы на обеих сторонах панели — для захвата отраженного солнечного излучения и увеличения мощности на единицу занимаемой поверхности.

В модулях с разделенными ячейками каждая ячейка делится на две части. Это снижает потери энергии и повышает долговечность панели, которую назвали расщепленной.

Тонкопленочные модули изготавливаются из полупроводниковых материалов — это инновационная альтернатива традиционному кристаллическому кремнию и теллуриду кадмия. Тонкопленочные гибкие модули снижают не только производственные затраты, но и углеродный след на протяжении всего срока своей службы.

Передовые технологии в фотоэлектрической солнечной энергии являются одним из основных стратегических подходов, которыми руководствуется инновационная деятельность ACCIONA в области чистых источников энергии. Одним из наиболее инновационных проектов на сегодняшний день является гибридизация органических солнечных панелей в башне ветряных турбин для ее запитки. Такой вариант уже используется на ветряной электростанции Бренья в испанском Альбасете.

ACCIONA готова серьезно вложиться в инновации для солнечных панелей будущего

Благодаря более низкой стоимости, модульной конструкции и простоте установки, солнечная энергия играет все более важную роль в портфолио проектов ACCIONA по возобновляемым источникам энергии. В конце первого полугодия 2019 года мощность солнечных электростанций (работающие и строящиеся объекты) составили 1207 МВт, или 11% активов компании по чистой энергии.

Солнечная электростанция El Romero Solar мощностью 246 МВт — одна из крупнейших, она принадлежит ACCIONA и расположена в пустыне Атакама в Чили. Атакамская пустыня — территория, где солнечное излучение одно из самых сильных в мире. СЭС Эль Ромеро Солар производит электроэнергию, эквивалентную потреблению 240 тысяч чилийских домохозяйств. Часть мощностей энергообъекта будет использована для запитки дата-центра Google в Чили.

"ПРОНЕДРА"