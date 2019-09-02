АО "ВетроОГК" получило разрешение на строительство "Кочубеевской ВЭС" в Ставропольском крае
 
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Инвестиции (проекты)

АО "ВетроОГК" получило разрешение на строительство "Кочубеевской ВЭС" в Ставропольском крае

АО ВетроОГК получило разрешение на строительство Кочубеевской ВЭС в Ставропольском крае

9 сентября 2019, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВИЭ, ВЭС, НОВАВИНД, ВЕТРООГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «ВетроОГК» получило разрешение на строительство «Кочубеевской ВЭС» в Ставропольском крае общей мощностью 210 МВт. АО «ВетроОГК» входит в АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС общей мощностью 210 МВт на территории Кочубеевского муниципального района.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Общая площадь участков под строительство составит 725187 м2.

«Кочубеевская электростанция станет самой крупной ветроэлектрической станцией в России. Общая мощность планируемых к строительству ветроэлектростанций в крае – 400 МВт. Разрешение на строительство позволило нам уже приступить к развёртыванию техники и выполнению первого этапа работ на строительной площадке. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ и поставка оборудования и компонентов ветроустановок», - отметил заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук.

Компания: НоваВинд

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