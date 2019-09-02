АО «ВетроОГК» получило разрешение на строительство «Кочубеевской ВЭС» в Ставропольском крае общей мощностью 210 МВт. АО «ВетроОГК» входит в АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на строительство ВЭС общей мощностью 210 МВт на территории Кочубеевского муниципального района.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Общая площадь участков под строительство составит 725187 м2.