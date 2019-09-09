Для решения спора об импорте электроэнергии Белоруской АЭС Литве и Латвии может потребоваться помощь ЕС

По сообщениям прибалтийских информационных агентств, Латвия выразила намерение импортировать электроэнергию Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся в 30 км от литовской границы, что нанесло удар по планам Литвы. По мнению литовского системного оператора Litgrid AB, для урегулирования разногласий Литвы и Латвии в данном вопросе может потребоваться помощь Еврокомиссии в качестве третейского судьи.

Несмотря на то, что в 2017 г. Латвия отказалась импортировать электроэнергию, выработанную БелАЭС, посчитав это угрозой национальной безопасности, теперь правительство страны, до завершения консультаций с Министерством энергетики Литвы, приняло решение покупать белорусскую энергию, что привело к возникновению разногласий между латвийской и литовской сторонами. С целью снижения рисков возникновения дефицита электроэнергии и негативных тарифных колебаний кабинет министров Латвии на заседании 13 августа 2019 г. рассмотрев подготовленный Министерством экономики доклад по торговле электроэнергией стран Прибалтики с третьими странами, одобрил предложение об открытии для торговли электроэнергией межгосударственного сечения на границе между Латвией и Россией, после отказа Литвы от импорта электроэнергии из Беларуси, а также дал поручение начать работу над необходимыми поправками к нормативным актам для предоставления возможности национальному системному оператору Augstsprieguma Tīkls (AST), совместно с эстонским партнером Elering разработать методологию введения тарифов на электроэнергию для торговли с третьими странами. Одновременно AST поручено начать разработку новой методологии определения доступной для торговли пропускной способности межгосударственного сечения на латвийско-российской границе для импорта электроэнергии из России после прекращения Литвой торговли с Беларусью. По мнению латвийской стороны, это решение обеспечит сохранение условий для торговли энергией с третьими странами на прежнем уровне.

В настоящее время торговля электроэнергией между странами Прибалтики и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу, однако, после начала строительства БелАЭС в г. Островец, первый энергоблок которой планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2019 г., Литва встала на позицию закрытия своих границ для торговли электроэнергией с Беларусью, посчитав, что строительство БелАЭС не соответствует нормам безопасности и экологии. В этой связи Литва ожидала, что бойкот импорта электроэнергии может привести к остановке реализации проекта БелАЭС, но другие страны региона и органы ЕС не поддержали эту инициативу. Примечательно, что в случае успешной организации AST импорта электроэнергии в Латвию из России, электроэнергия БелАЭС вполне ожидаемо будет поступать и на литовский рынок.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

Официальный сайт Министерства экономики Латвии