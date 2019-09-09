На Мутновском месторождении парогидротерм введена в эксплуатацию новая геотермальная скважина

Специалисты АО «Геотерм» ввели в производственный цикл новую геотермальную скважину, ввод которой позволил увеличить располагаемую мощность Мутновской геотермальной электростанции на 3 МВт.

Подготовка к реализации проекта началась еще в 2018 году. В процессе проектирования проведены геологические исследования, позволившие определить место бурения. Весной текущего года была завершена операция по бурению эксплуатационной скважины Гео- 6, глубиной 2000 метров. В течение летнего периода проводились её испытания новой скважины, позволившие оценить ее продуктивность и геофизические параметры. В августе завершено строительство трассы пароводяной смеси от скважины до станции. 5 сентября 2019 года она была введена в производственный цикл Мутновской ГеоЭС-1.

«Для поддержания располагаемой мощности и устойчивой работы геотермальных электростанций необходимо бурение и ввод в эксплуатацию новых добычных скважин с графиком - 1 скважина в год, - отметил исполнительный директор АО «Геотерм» Алексей Любин. - С этой целью на Мутновском месторождении планируется пробурить еще несколько скважин. Выполнение этой ресурсной программы позволит обеспечить бесперебойную работу Мутновских ГеоЭС в соответствии с установленными мощностями».

Выработка электроэнергии энергоблоками Мутновских ГеоЭС производится за счет использования геотермального пара, получаемого в результате сепарации двухфазного геотермального теплоносителя (пароводяной смеси), поступающего от продуктивных скважин. В настоящее время в технологическом цикле Мутновских геотермальных электростанций участвует 15 скважин, отвечающих всем необходимым для производства электроэнергии параметрам.