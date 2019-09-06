ПАО "ФСК ЕЭС" увеличило мощность одного из узловых питающих центров Кубани – подстанции 220 кВ "Брюховецкая"

Завершен первый этап модернизации подстанции 220 кВ «Брюховецкая». Мощность энергообъекта увеличена до 250 МВА, повышена надежность электроснабжения крупных предприятий пищевой промышленности Краснодарского края – кондитерского комбината «Кубань» и Тимашевского молочного завода компании «Вимм-билль-данн». На следующих этапах проекта будет модернизировано коммутационное и измерительное оборудование, а также системы противоаварийной автоматики. ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) инвестирует порядка 600 млн рублей.

На подстанции вместо двух автотрансформаторов суммарной мощностью 93 МВА установлен трехфазный автотрансформатор 125 МВА российского производства. Новое силовое оборудование имеет ресурс работы более 25 лет.

Также выполнен монтаж трех элегазовых выключателей 110 кВ, смонтированы 11 разъединителей 110 и 220 кВ. В настоящее время возводится новое здание общеподстанционного пункта управления. Проект реализуется без ограничений энергоснабжения потребителей.